В РУОР начнут готовить чемпионов по футболу

В предстоящем учебном году число учащихся Республиканского училища олимпийского резерва имени Шералы Сыдыкова будет увеличено с 90 до 115 человек. Прежде всего - за счет группы подготовки по футболу. Впрочем, у директора РУОРа Кадырбека Эргешова имеются и более кардинальные планы по усовершенствованию учебного процесса во вверенном ему специализированном учебном заведении.

Неужели в РУОРе раньше не было секции по футболу?

- Была, но работой тренеров мы не были довольны. Пришлось с ними расстаться. Надеюсь, новые наставники будут работать творчески, ответственно.

Можете назвать фамилии новых специалистов?

- Конкретно пока нет. Окончательного выбора еще не сделали. Но эти ребята раньше выступали в ведущих клубах страны, приглашались в сборную Кыргызстана. Намаловажный факт: в группе, которая будет состоять из 25 человек, будут заниматься мальчишки, прошедший жесткий предварительный отбор. Балласт Республиканскому училищу олимпийского резерва не нужен. Нам нужны таланты, нужен результат.

В создании мощной футбольной секции заинтересован директор Государственного агентства по молодежной политике, физической культуре и спорту Канат Аманкулов, Федерация по этому виду спорта. Канат Аманкулов, кстати, уже оказывает необходимую поддержку, рассчитываем на плодотворные отношения с Федерацией. Мы планируем со временем создать на основе нашей команды одну из юношеских сборных страны.

Не резко ли вы обходитесь с тренерскими кадрами, отказываясь от услуг многоопытных специалистов? Их в стране не так много.

-Нет, не резко. Многие наши бывшие тренеры только имитировали кипучую деятельность, а на самом деле КПД их работы был на протяжении многих лет минимальным. Наставники по некоторым дисциплинам в течение 20 лет не могли воспитать ни одного мастера спорта. С такими специалистами мы расставались безжалостно, хотя они потом судились с нами, но ,естественно, Фемида признала нашу правоту.

Другими словами, вы отважились на резкое омоложение кадров.

- И поступили правильно.В последние три года учащиеся РУОРа постоянно завоевывают медали на республиканских молодежных соревнованиях. К примеру, раньше у нас хромала на обе ноги секция по вольной борьбе. А сейчас юные единоборцы, занимающиеся в ней, регулярно становятся победители различных состязаний среди своих сверстников из других спортшкол и даже начинают конкурировать со взрослыми спортсменами.

Другой наш воспитанник дзюдоист Чингиз Сагыналиев в нынешнем году стал призером первенства мира среди кадетов. Рад также сообщить, что двум учащимся РУОРа, боксерам присвоено впервые за последние 20 лет звание Мастер спорта Кыргызской Республики . Этих ребят к победам привел многоопытный наставник Кален Асанов, который в свое время воспитал известного во всем мире боксера - профессионала Алмаза Раимкулова. К большому сожалению, недавно Кален Салимович перенес инсульт и пока не может работать. Но он человек мужественный, справится со своим недугом и еще поработает с нами. Но вот других таких профессионалов, асов своего дела мы пока найти не можем. Консультировались недавно по этому поводу даже с вице-президентом Национальной Федерации бокса Орзубеком Назаровым, но и он бессилен пока помочь нам. Дефицит талантливых тренеров, причем, не только по боксу, но и другим дисциплинам в стране очень большой.

Скажите, до 1991 года в Республиканском училище олимпийского резерва, который тогда назывался просто и незатейливо - Спортинтернатом, училось более 300 юных спортсменов. сейчас только 115. С чем это связано?

- Разве можно сравнивать финансирование нашего учебного заведения в советское время и сейчас. Большая разница! Поэтому мы стали придерживаться принципа "лучше меньше, да лучше". Уже несколько лет наши тренеры задолго до вступительных экзаменов регулярно наведываются во все регионы республики и ищут там талантливых ребят. Наставники бывают практически на всех областных турнирах по борьбе, боксу, дзюдо, тяжелой атлетике и другим дисциплинам. В каждой такой поездке они находят юные дарования, которых потом приглашают на учебу в наше училище. И такая практика уже приносит результаты.