Школы, ЦСМ, станции "Скорой помощи". Где в Бишкеке строятся соцобъекты

В Бишкеке в настоящее время строятся 1050 объектов, 568 из них крупные. Об этом сегодня, 6 мая, на брифинге сообщил вице-мэр столицы Уланбек Азыгалиев.

В связи с возобновлением экономической деятельности с 1 мая Госэкотехинспекция со строительными компаниями работает в штатном режиме.

"Для обеспечения жителей столицы доступным медицинским обслуживанием в этом году планируется ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерского пункта в ж/м "Ак-Орго", который строится в рамках сотрудничества мэрии Бишкека и филиала Катарской благотворительной организации в КР", - сказал Азыгалиев.

Он также сообщил, что ведется строительство 2-х этажного Центра семейной медицины с цокольным этажом в ж/м "Кок-Жар" со станцией скорой помощи на 5 автомашин общей площадью 2306 кв.м и станции скорой помощи в ж/м "Ак-Орго".

Вице-мэр рассказал и об увеличении ученических мест в этом году.

"Предусматривается ввод в эксплуатацию и открытие пристройки к СШ №19 на 198 ученических мест общей площадью 1238 кв.м. Откроем в сентябре", - заверил он.

Кроме того, идет реконструкция ряда других школ. В частности: