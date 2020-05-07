Правительству и президенту КР предложили освободить СМИ от налогов

Независимый союз журналистов Кыргызстана предложил руководству республики антикризисный план по поддержке отечественных СМИ, многие из которых на период ЧП вынуждены были закрыться либо остались без доходов. Об этом на своей странице в соцсети написал глава организации Азамат Касыбеков.

"Независимый союз журналистов совместно с редакциями разработал программу антикризисной поддержки независимых СМИ, предусматривающая налоговые, экономические и организационные меры. В НСЖКР подчеркивают, что варианты антикризисной поддержки СМИ и журналистов не просто работают, а уже реализуются в различных странах – в Литве, Канаде, Бельгии, Италии.

Как указывают в Независимом союзе журналистов Кыргызстана более 70% кыргызстанских редакций столкнулись с экономическими трудностями, включая потерю рекламодателей. СМИ вынуждены свернуть реализацию новых проектов, сократить объемы производства или прекратить деятельность на момент карантина. Началось освобождение сотрудников СМИ, снижение заработной платы и обычным является практика массовых неоплачиваемых отпусков.

НСЖКР предлагает меры по снижению нагрузки платежного фонда трудовых редакционных СМИ. В частности, отменить подоходный налог для официально работающих сотрудников СМИ.

Применить налоговые каникулы для медиа до конца 2020 года. Кроме того, предлагается установить другие налоговые вычеты и продолжить их после карантина.

На время карантина, связанного с COVID-19 ввести практику целевого размещения ("государственного заказа") материалов от органов государственной власти в СМИ. Кроме того, нужно выделение от правительства кредитов для СМИ.

Вариантами поддержки также может быть снижение стоимости подписки или компенсация почтовых тарифов на доставку прессы.

"В связи с пандемией коронавируса и введением карантина в сфере СМИ сложилась критическая ситуация. Многие из независимых СМИ оказались перед угрозой банкротства. Кризис напрямую влияет на информационную безопасность государства. Есть риск уменьшения количества альтернативных источников информации, используемых кыргызстанцами. Журналисты страны несмотря на проблемы с аккредитацией исполнили свою роль по информированию населения и продолжают работать. Благодаря им госорганам удалось удержать ситуацию под контролем. Руководство страны должно немедленно отреагировать и помочь журналистам!", - говорит председатель Независимого союза журналистов Кыргызстана Азамат Касыбеков.

Программа антикризисной поддержки СМИ НСЖКР направленна президенту, в правительство и в Жогорку Кенеш КР".