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В Бишкеке бюджетникам могут задержать выплату зарплат

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- Екатерина Улитина
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В Бишкеке возможна задержка по выплате заработных плат бюджетникам, в первую очередь учителям. Об этом сегодня, 7 мая, в ходе брифинга сообщил первый вице-мэр столицы Алмаз Бакетаев.

- Сегодня есть риски по расходной части бюджета в части выплаты заработной платы. Сегодняшние выплаты, возможно, будут произведены с недельной задержкой. Но мы ожидаем помощь от правительства по выплате заработных плат. В первую очередь учителям, - сказал Алмаз Бакетаев.

В связи с введением карантина из-за риска распространения коронавирусной инфекции бюджет столицы потерял порядка 900 млн сомов за полтора месяца. Это почти десятая часть годового бюджета Бишкека.

Накануне, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на заседании правительства заявил, что несмотря на сокращения бюджета, в полном объеме будут выплачиваться зарплаты, пенсии и пособия.


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URL: https://www.vb.kg/387877
Теги:
бюджет, зарплата, Бишкек, Кыргызстан, учителя, коронавирус, мэрия
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