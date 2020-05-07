В Москве уроженец Кыргызстана подрался с полицейским

В Москве взят под стражу уроженец Кыргызстана Махмуджан Матмусаев. За последние дни он задерживается уже вторично. Но на сей раз отправлен под арест на два месяца, до последующего судебного разбирательства.

Первый инцидент с его участием произошел 30 апреля текущего года. Подробности происшедшего запечатлели и затем распространили в интернете очевидцы. Из записи видно, как сотрудник полиции остановил в одном из столичных дворов нетрезвого мужчину, нарушающего режим самоизоляции, с целью проверки его документов. Тот вступает в пререкание со стражем порядка, ведет вызывающе, начинает снимать офицера на смартфон, требуя вернуть свой паспорт, взятый тем для составления протокола. А затем неожиданно ударил полицейского по голове, после чего попытался убежать.

Но правоохранитель, догнав дебошира, вступил в борьбу с ним. Во время короткой схватки нарушитель даже попытался завладеть табельным оружием из кобуры на поясе офицера. Последний все же скрутил молодого человека, после чего доставил его в отдел полиции.

На суде задержанный, которым и оказался Матмусаев, попросил прощения за свое поведение, объяснив его воздействие спиртным, которое, по его словам, употребил чуть ли не первый раз в жизни. Как стало известно, Махмуджан Матмусаев – уроженец Кыргызстана, с 2009 года - гражданин России, прописан в в Татарстане, но не имеет регистрации ни в Москве, ни в Московской области. И ранее уже был судим за разбой.

Следствие ходатайствовало об его аресте. Но Перовский районный суд Москвы отказался заключать мужчину под стражу и освободил его под подписку о невыезде. Однако в Следственном комитете РФ продолжили изучение личности Матмусаева. И установили дополнительный эпизод его преступной деятельности, а именно – покушение на убийство. После чего в суд поступило обращение с ходатайством об аресте повторно.

Как сообщается, было установлено, что в тот же день, 30 апреля, до нападения на полицейского, Матмусаев, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своим знакомым в квартире дома и нанес несколько колото-резаных ранений. "Потерпевший оказал активное сопротивление, смог убежать и вызвать скорую медицинскую помощь, которая госпитализировала его в одну из столичных больниц", - отметили в СКР.

По данному факту дополнительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). В Пресненском суде уточнили, что уголовные дела объединены в одно производство. И проинформировали, что Махмуджан Матмусаев заключен под стражу до 2 июля. Ход следствия по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина взяли под контроль в центральном аппарате ведомства.