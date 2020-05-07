Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

"Бишкекзеленхоз" зовет на виртуальную прогулку по реальной площади Победы

148  0
- Александр Тузов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Как cообщила VB.KG советник мэра Бишкека по информационной политике Гуля Алмамбетова, сотрудники муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз" подготовили праздничную цветочную композицию на площади Победы.

Тридцать сотрудников предприятия оформили цветочные клумбы в форме гигантских кыргызских орнаментов, красной звезды, чисел 1941, 1945 и 75.

"Звездную клумбу" плотно засадили красной сальвией, по периметру – бархатцы. Клумбы с датами военных лет – тагетесом, сальвией, седумом. Национальный орнамент оформили цветами львиный зев, колеус, петуния, цинерария, циния, бегония, пеларгония, седум.

Еще в Бишкекзеленхозе рассказали, что высаживать цветы здесь начали две недели назад. Интересно, что при должном уходе все эти цветы будут радовать нас до конца осени.

Можно не переживать, что не пока не удастся увидеть наяву все эти творения бишкекских ландшафтных цветоводов. В Интернете можно найти разные видео площади Победы с высоты птичьего полета.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/387883
Теги:
ВОВ, Интернет, озеленение, Бишкекзеленхоз, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  