"Бишкекзеленхоз" зовет на виртуальную прогулку по реальной площади Победы

Как cообщила VB.KG советник мэра Бишкека по информационной политике Гуля Алмамбетова, сотрудники муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз" подготовили праздничную цветочную композицию на площади Победы.

Тридцать сотрудников предприятия оформили цветочные клумбы в форме гигантских кыргызских орнаментов, красной звезды, чисел 1941, 1945 и 75.

"Звездную клумбу" плотно засадили красной сальвией, по периметру – бархатцы. Клумбы с датами военных лет – тагетесом, сальвией, седумом. Национальный орнамент оформили цветами львиный зев, колеус, петуния, цинерария, циния, бегония, пеларгония, седум.

Еще в Бишкекзеленхозе рассказали, что высаживать цветы здесь начали две недели назад. Интересно, что при должном уходе все эти цветы будут радовать нас до конца осени.

Можно не переживать, что не пока не удастся увидеть наяву все эти творения бишкекских ландшафтных цветоводов. В Интернете можно найти разные видео площади Победы с высоты птичьего полета.