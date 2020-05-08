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В Бишкеке открыли памятник Герою Советского Союза Тулебердиеву

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- Александр Тузов
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Вместе с президентом Сооронбаем Жээнбековым в открытии памятника Чолпонбаю Тулебердиеву в северо-западной части Бишкека приняли участие мэр столицы Азиз Суракматов и чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Кыргызской Республике Николай Удовиченко.

Как сказали VB.KG в Посольстве России, россияне никогда не забудут, что "мужественный кыргыз 6 августа 1942 года, раньше подвига Александра Матросова, закрыл собой амбразуру вражеского дзота и обеспечил захват стратегического плацдарма".

- Чолпонбай Тулебердиев - один из наших героев, который ценой своей жизни защитил Родину от захватчиков. Нашим святым долгом является сохранение памяти о великом подвиге наших отцов и дедов, таких как Чолпонбай Тулебердиев и передать ее подрастающему поколению кыргызстанцев. Мы сегодня живем в мирное время. Этим мы обязаны нашим дорогим ветеранам, которые сегодня среди нас и тем героям, которые не вернулись с Войны, - сказал президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков на открытии памятника Герою Советского Союза Чолпонбаю Тулебердиеву.

Глава государства отметил, что День Победы является великим праздником, который удалось достичь очень большими потерями, в СССР погибли около 27 миллионов человек.

Как подчеркнул Сооронбай Жээнбеков, Великая Отечественная война затронула каждый город, каждое село и каждую семью в Кыргызстане. На войну из республики ушли 365 тысяч человек, треть из которых не вернулась домой. Свыше 150 тысяч кыргызстанцев были награждены различными орденами и медалями.

Памятник Чолпонбаю Тулебердиеву открыт в одноименном парке в западной части столицы, в котором на 11 га территории, мэрией г. Бишкек была произведена полная реконструкция.

Ранее с инициативой о присвоении имени Чолпонбая Тулебердиева указанному парку выступил общественный фонд имени Героя Советского Союза Чолпонбая Тулебердиева, руководитель фонда - Кубанычбек Керимбеков. Скульптор памятника Чолпонбаю Тулебердиеву - Марлен Бакачиев.

Как сообщила VB.KG советник мэра Бишкека по информационной политике Гуля Алмамбетова, в парке устанавливаются 120 скамеек. Для любителей активного отдыха будет скейтдром.

Здесь установлены современные светодиодные светильники тематической символикой, оригинальные торшерные стойки и металлическая конструкция входной арки.

Сотрудники МП "Бишкекзеленоз" провtkb планировочные работы, завезен грунт, посеян газон. Провели и санитарную обрезку деревьев, вручную убрали камни, снесли аварийные и сухостойные деревья и подняли кроны зеленых насаждений.


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URL: https://www.vb.kg/387886
Теги:
Азиз Суракматов, Сооронбай Жээнбеков, ВОВ, озеленение, памятник, посольство, президент, Россия, парк, Николай Удовиченко, мэрия
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