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Новый закон ликвидирует коррупцию на выборах депутатов ЖК?

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- Александр Тузов
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С важной инициативой выступили 14 депутатов Жогорку Кенеша. Они вынесли на общественное обсуждение законопроект о кардинальном изменении порядка голосования на выборах в ЖК.

Предлагается, чтобы каждый избиратель голосовал не только за ту или иную партию, но и за того или иного депутата в этом партийном списке. Это уничтожило бы (по крайней мере – минимизировало бы) внутрипартийную коррупцию при определении, кому из списка быть депутатом.

Для VB.KG один из самых активных депутатов нынешнего созыва ЖК и один из авторов законопроекта Дастан Бекешев ответил на вопрос, есть ли возможность, что, в случае одобрения в Жогорку Кенеше законопроекта, парламентские выборы 4 октября пройдут по новым правилам, по открытым партийных спискам.

- Мы планируем, что после 6 июня этот законопроект будет зарегистрирован. И сейчас есть попытка договориться с лидерами фракций, чтобы принять законопроект в трех чтениях. Однако, если такой договоренности не будет, то законопроект не будет принят и выборы 4 октября пройдут по старым правилам, - ответил Бекешев.

Кроме него, в числе соавторов законопроекта также известные и активные депутаты Алтынбек Сулайманов, Мыктыбек Абдылдаев, Акылбек Жапаров, Руслан Казакбаев, Мирлан Жеенчороев, Айсулуу Мамашова и другие.

По мнению независимых аналитиков, "они из числа тех депутатов, которые не платили и не собираются платить за свои депутатские кресла".

И что конкретно предлагают эти в лучшем смысле "злостные неплательщики"?

Они инициируют "переход из одного вида пропорциональной избирательной системы в другой, а именно, с закрытого партийного списка на открытый партийный список".

Законопроектом будут решены задачи по предоставлению возможности избирателю выбрать как политическую партию, так и конкретного лица в списке кандидатов, а также кандидатам работать и на партию и на себя, создав условия для их индивидуальности и определенной самостоятельности.

Ведь сейчас рядовой избиратель лишен возможности повлиять на распределение мандатов внутри закрытого списка кандидатов и как результат - слабая связь депутатов, избранных по закрытому списку кандидатов, с избирателями.

Многие избиратели считают пропорциональную избирательную систему по закрытым партийным спискам недостаточно демократичной, т.к. места в партийном списке решает партия или руководство партии, а не сам народ, избиратели. В некоторых случаях процесс распределения мандатов сопровождался внутрипартийной коррупцией, что противоречило политике государства по борьбе с коррупцией. Порядковый номер или очередность расположения в списке кандидатов зачастую зависела от размера вклада в денежном выражении, внесенного соискателем в кандидаты в избирательный фонд партии или "вождю" партии.

Президент Сооронбай Жээнбеков в своем выступлении на заседании парламента 20 февраля нынешнего года также отметил роль политических партий в развитии парламентской демократии и сделал акцент на том, что нельзя допускать самоуправства лидеров партий при составлении партийного списка и распределении депутатских мандатов.

В этой связи, данный проект конституционного закона, как антикоррупционная мера создаст условия для здоровой конкуренции внутри партии.

При применении предлагаемой пропорциональной избирательной системы открытых списков политические партии так же, как и при системе закрытых списков, своим решением устанавливает очередность кандидатов в списке. Однако, любой избиратель вправе не только голосовать за определенный список кандидатов, выдвинутой политической партией, но и выражать предпочтение в отношении одного кандидата из списка кандидатов.

- Система открытых списков применяется на выборах в парламенты Австрии, Латвии, Польши, Чехии и других стран, - напоминают авторы законопроекта.

Удастся ли им провести свой законопроект ДО выборов 4 октября или он даже в случае одобрения парламентом и президентом зависнет еще на 5 лет?

Вопрос, конечно, интересный. И давно уже перезревший. Если не будет открытых списков, многие избиратели ведь снова "проголосуют ногами" – просто снова не придут на выборы, как и в 2015 году.


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URL: https://www.vb.kg/387887
Теги:
Акылбек Жапаров, Алтынбек Сулайманов, Дастан Бекешев, Руслан Казакбаев, Сооронбай Жээнбеков, выборы, законопроект, коррупция, партии, Мирлан Жеенчороев, Айсулуу Мамашова, Жогорку Кенеш
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