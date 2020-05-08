За ночь по стране были задержаны 163 нарушителей

На 8 мая 2020 года за нарушения комендантского часа на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад и Ат-Башинского района Нарынской области с 21.00 до 6.00 по всей республики в территориальные органы внутренних дел доставлены 163 нарушителей. За сутки на стоянку водворено 9 автомашин.

Из них: в городе Бишкек -143, г.Ош -10, городе Джалал Абаде –7 и

Ат-Башинском районе -3.

Всех нарушителей доставляли в территориальные органы внутренних дел, где с ними проводились профилактические беседы, все они были предупреждены о соблюдении всех требований режима Чрезвычайного положения и Комендантского часа.

За нарушения комендантского часа с 25 марта по всей стране в

территориальные органы внутренних дел доставлены 4733 нарушителей, из них мужчины 4195, женщины 538 человек. После окончания комендантского часа все они были отпущены домой, предупреждены 3504, составлено протоколов и оштрафовано 1229 граждан.Всего с 25 марта и по настоящий день за нарушения комендантского часа 364 автомашин доставлены на штраф

стоянку.

МВД призывает граждан соблюдать требования Чрезвычайного положения и Комендантского часа. В этой связи, просим с пониманием и полной ответственностью отнестись к установленным правилам и ограничениям для сохранения вашего здоровья и здоровья ваших близких.