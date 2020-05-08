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Появились ли зараженные COVID-19 среди политиков и депутатов? Ответ МЗ КР

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- Оксана Гут
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Заражение коронавирусной инфекцией сотрудников силовых структур связано с их работой. Об этом 8 мая на брифинге отметил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Они также как и медики контактируют с больными COVID-19.

"Сначала заразились 12 сотрудников правоохранительных органов, потом выявили еще 3 зараженных, также накануне были выявлены 7 инфицированных милиционеров в Чаткале", - напомнил Усенбаев.

На днях в Минздраве, отметим, сообщали о 27 случаях заражения силовиков коронавирусом.

Главный санитарный врач также ответил на вопрос: "появились ли среди инфицированных политики и депутаты?".

"Нет", - однозначно и лаконично сказал он.

В Кыргызстане на 8 мая зарегистрировано 906 подтвержденных случаев коронавируса.

Бишкек - 262

Ошская область - 172

Жалал-Абадская область - 135

Нарынская область - 115

город Ош - 113

Чуйская область - 81

Баткенская область - 18

Иссык-Кульская область - 10.


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URL: https://www.vb.kg/387894
Теги:
Минздрав, Патрульная милиция, Кыргызстан, медики, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (150 материалов)
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