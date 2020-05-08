Благотворительность или политика? Как Атамбаевы "проявляли щедрость"

Попытка сыновей бывшего президента Алмазбека Атамбаева заняться благотворительностью закончилась политическими заявлениями и обвинениями властей. Вместо того, чтобы помочь людям в трудном экономическом положении, дети бывшего президента препираются с пресс-службой областного управления внутренних дел Чуйской области.

Накануне, 7 мая, сын Алмазбека Атамбаева Сеид Атамбаев на своей странице в фейсбук поделился с читателями, как во время чрезвычайного положения привез горячие обеды милиционерам, которые стоят на блокпостах на въезде в Бишкек.

- Коронавирус несет большую угрозу и в такие трудные дни политики должны прекращать распри и помогать людям преодолевать трудности. Помогать нужно и простым сотрудникам правоохранительных органов и системы здравоохранения, о которых власти, к сожалению совсем не заботятся. Но мы - простые люди должны выстоять, помогая друг другу. Надо помнить, что народ сейчас может надеяться только на себя, потому что власти не в состоянии эффективно управлять и справляться с угрозами, - написал на своей странице в фейсбук сын экс-президента Алмазбека Атамбаева.

В ГУВД Бишкека не оценили щедрость сыновей бывшего президента и заявили, что они кормили не милиционеров, а народных дружинников.

- Сотрудники органов внутренних дел Чуйской области полностью обеспечены всеми средствами индивидуальный защиты и питанием. Средства индивидуальной защиты, горячее питание и напитками были предоставлены добровольным народным дружинам и местному населению, проживающим на территории Аламудунского района, - сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

На заявление пресс-службы, ответили не сыновья бывшего президента, а секретариат Социал-демократической партии, переведя разговор в плоскость политики. Секретариат назвал пресс-релиз ГУВД Чуйской области "жалким оправданием" и "очередным признаком несостоятельности министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева".

Отметим, глава ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов был тяжело ранен в голову 7 августа 2019 года в доме Аламазбека Атамбаева в Кой-Таше. Самат Курманкулов сейчас проходит курс реабилитации.