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Химиопрепараты для детской онкологии в Оше еще не привезли

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- Екатерина Улитина
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Два химиопрепарата для детского отделения онкологии в Оше не могут быть доставлены в Кыргызстан из-за закрытых границ. Об этом сообщила вице-премьер-министр Аида Исмаилова.

- Есть информация, что химиопрепараты для детских онкологий в Оше и в Бишкеке есть в наличии. Но два препарата для Ошской онкологии находятся за границей. Сейчас ведется работа, чтобы привезти их в республику, - сказала Исмаилова.

Отметим, еще месяц назад стало известно, что правительство выделяет 160 млн сомов на покупку лекарств для онкологической службы. Но лишь сегодня, по данным Аиды Исмаиловой, комиссия наблюдательного совета проведет заседание и решит, сколько денег из этой суммы пойдет на нужды детского отделения в Оше.

- Что касается химиопрепаратов и таргетных препаратов, то будет производиться закуп, он производится. Сейчас решением наблюдательного совета, после выделения определенной суммы - это потребность онкологии города Ош - детское отделение онкологии приступил к закупу химиопрепаратов, - сказала Аида Исмаилова.

Ранее представители общественности заявили, что для отделения детской онкологии в Оше не выделили деньги для покупки лекарств. Это заявление опровергли в Минздраве, сообщив, что их потребности были учтены и включены в общий перечень необходимых закупок.


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URL: https://www.vb.kg/387899
Теги:
дети, онкология, Ош, Аида Исмаилова, Кыргызстан
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