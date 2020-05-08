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Обвинения против Жумалиева: терроризм или фарс?

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- Бакыт Басарбек
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Ситуация вокруг депутата Кубанычбека Жумалиева и некоего бывшего сотрудника Сыймыка Жапыкеева судя по всему стала выходить за рамки дозволенного. В соцсетях появились ролики, в которых агрессивно настроенные молодые люди призывают поддержать Жапыкеева и чуть ли не в открытую ограбить всех состоятельных людей в Кыргызстане, включая и самого депутата. Невольно складывается ощущение, что мы живем не в правовом государстве, а во времена революционного террора, когда более или менее у зажиточных людей отбирали все имущество.

Напомним, ранее Сыймык Жапыкеев в соцсети заявил, что у депутата Кубанычбека Жумалиева есть 2,5 млрд долларов, которые нардеп, якобы, своровал, работая на госслужбе. Однако депутат в эфире телеканала назвал обвинения Жапыкеева ложью и на Коране поклялся, что никогда не участвовал в коррупционных делах.

Насколько обвинения Жапыкеева обоснованы, думаю, правоохранительным органам еще стоит разобраться. В любом случае в Кыргызстане собственность защищается законом, и бывший прокурор должен об этом знать. По крайней мере, сказал А скажи и Б, проще говоря, будьте любезны предоставить общественности доказательства своим обвинениям.

Политолог Бакыт Бакетаев, к которому редакция VB.KG обратилась за комментариями, и вовсе убежден, что Жапыкеев хорошую идею превратил в фарс.

- Во-первых, у нас правовое государство и все должно делаться в рамках закона. Я сам по убеждениям коммунист и в свое время был против нового строя, но раз мы живем теперь при демократическом строе, то должны придерживаться его законов. Сама идея проверить в Кыргызстане всех олигархов хорошая, но Жапыкеев превратил ее в фарс. Но меня больше всего волнует тот факт, что этот Жапыкеев посмел тронуть нашего Манаса. Это самый настоящий манкуртизм, другими словами и не скажешь. Манас-Ата – это дух нашего народа и когда кто-то не понимает этого и так выражается о нем, то это уже характеризует его только как недалекого человека. А к мнению таких людей в Кыргызстане уже не будут прислушиваться, - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/387900
Теги:
Кубанычбек Жумалиев, Кыргызстан, скандал, Депутат
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