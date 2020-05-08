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Почему важна судебная экспертиза – Акылбек Мусаходжаев

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- Бакыт Басарбек
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Судебная экспертиза помогает составить полную картину происшествий, на основе которой суд принимает объективное решение. О важности экспертизы в судебных процессах и том, какие проблемы надо решить для развития этой отрасли в Кыргызстане, рассказал председатель Государственной судебно-экспертной службы при Правительстве Кыргызской Республики Мусаходжаев Акылбек Абдылдаевич.

Расскажите, пожалуйста, какие цели и задачи стоят перед ГСЭС?

- В соответствии с нормами Положения о Государственной судебно-экспертной службе при Правительстве Кыргызской Республики, ГСЭС является государственным органом, реализующим политику в сфере судебно-экспертной деятельности и осуществляющим судебно-экспертную деятельность в Кыргызской Республике.

Задачами ГСЭС являются:

- организация и осуществление судебно-экспертной деятельности;

- оказание методической и методологической помощи судебным и правоохранительным органам в применении специальных знаний и технических средств;

- обеспечение обучения в области судебной экспертизы;

- организация подготовки и повышения квалификации экспертов Кыргызской Республики.

Являясь основным поставщиком судебно-экспертных услуг в Кыргызстане, ГСЭС рассматривает более 80% дел, требующих судебных доказательств. В ГСЭС работают 140 сотрудников, из которых 107 являются судебными экспертами. 91 эксперт работает в Бишкеке и территориальных управлениях: в Оше - 11 экспертов и в Балыкчи - 5. Кроме того, начиная с декабря 2019 года в ГСЭС функционирует отдельная штатная единица менеджера по качеству, основной задачей которого является создание системы менеджмента качества качества и обеспечение ее внедрения в рабочий процесс.

Почему судебная экспертиза так необходима в судебном процессе?

- Судебная экспертиза необходима для исследования носителей информации с использованием специальных знаний и представляет собой совокупность особых процессуальных действий, строго регламентированных законом и направленных на получение судебного доказательства-заключения эксперта.

В судебном процессе при рассмотрении дела необходимо изучить все нюансы и детали для получения полной картины происшествия. На основании предоставленных данных суд может принять объективное решение. Экспертизы производятся на этапе проведения следственных мероприятий, поскольку для передачи материалов в суд необходимы достоверные и проверенные данные. Поэтому требуется подробное изучение всех нюансов и обстоятельств, которые могут быть получены при проведении экспертизы.

Согласно нормам процессуального законодательства КР, судебная экспертиза назначается в случаях, когда обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены в результате исследования материалов, проводимого экспертом на основе специальных научных знаний, для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных познаний. В данном случае суд по ходатайству сторон или по своей инициативе назначает экспертизу.

Назначение и производство судебной экспертизы обязательно, если по уголовному делу и (или) делу о проступке необходимо установить:

1) причины смерти;

2) характер и степень вреда, причиненного здоровью;

3) психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, если возникает сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве;

4) психическое или физическое состояние потерпевшего, свидетеля, если возникает сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела и (или) дела о проступке, и давать показания;

5) возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, если это имеет значение для уголовного дела и (или) дела о проступке, а документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение;

6) иные обстоятельства, которые не могут быть достоверно установлены иными доказательствами.

Какие виды экспертиз сегодня проводит ГСЭС?

- ГСЭС в соответствии с возложенными на него функциями предлагает более 50 различных видов экспертизы, включая почерковедческую, трасологическую, баллистическую, пожарно-техническую, инженерно-техническую, транспортно-трасологическую, строительно-техническую, экономическую, техническую экспертизу документов и криминалистическую экспертизу материалов, веществ и изделий. Виды предоставляемых экспертиз продолжают расширяться, одним из новых видов экспертиз является комплексная психолого-лингвистическая и религиоведческая экспертиза, которая направлена на поддержку борьбы с насильственным экстремизмом и терроризмом.

Расскажите о международной аккредитации судебно-экспертных организаций. Какие преимущества дает внедрение международных стандартов?

- Судебно-экспертная служба (ГСЭС), деятельность которой в Кыргызской Республике, как и во всем мире, является одним из важных инструментов правосудия, механизмов защиты интересов прав и свобод личности граждан и государства. Несмотря на усилия государства в области судебно-экспертной деятельности наблюдается необходимость в усилении потенциала экспертных организаций путем повышения качества проводимых экспертиз.

Подробный анализ мирового опыта аналогичных учреждений показал, что в судебно-экспертную деятельность необходимо внедрить систему менеджмента качества, которое предъявляет четкие требования к персоналу учреждения (учреждениям), порядку документирования, к оборудованию, окружающей среде, условиям труда, качеству результатов измерений, отбору образцов, литературе и методическим пособиям, отчетности, что в свою очередь позволит нам повышать качество проводимых исследований и свести к минимуму экспертные ошибки.

В данный момент наша судебно-экспертная служба при содействии международных доноров, в частности - Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) и Бюро Госдепартамента США по борьбе с международном оборотом наркотических средств и правоохранительной деятельности (INL), проводит работу по внедрению международного стандарта ISO 17025-2019, на данном этапе назначили эксперта (менеджера) по контролю качества, закупаем необходимое оборудование и материалы, участвуем в обучающих семинарах, посещаем и обмениваемся опытом с аналогичными лабораториями других стран (Грузии, Эстонии). Кроме перечисленного мы проводим активную работу по усовершенствованию нормативно-правовой базы ГСЭС с учетом требований аккредитации.

В заключении можно отметить что мы возлагаем определенные надежды, что наша судебно-экспертная служба в ближайшем будущем пройдет аккредитацию в соответствии с международными стандартами, что позволит нам своевременно и оперативно решать те или иные задачи, стоящие перед государством и обществом.

Какие мероприятия были реализованы в рамках сотрудничества с Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) по уголовному правосудию в Кыргызской Республике и Бюро по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности (INL) Государственного Департамента США?

- При поддержке УНП ООН с 2015 года управление криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий (КЭМВИ) участвует в международной программе ICE - это тестовые задания по исследованию наркотических средств, психотропных веществ, сильнодействующих веществ и прекурсоров. Все разрешительные документы имеются. Успешно прошли шесть уровней тестовых заданий с одним отрицательным результатом.

Участием в этой программе управление КЭМВИ смогло получить стандартные образцы наркотических средств и психотропных веществ для производства экспертиз, также методические пособия по исследованию как новых открытых (синтетических наркотиков и новых психоактивных веществ), так и наиболее распространенных видов контролируемых веществ. Также передали компьютеры, сервер и ноутбук.

Данная программа дала возможность проверить уровень знаний экспертов управления КЭМВИ на международном уровне для проведения межлабораторных сличений, которые необходимы для подготовки прохождения в будущей аккредитации.

По данной программе организовываются в год 2-3 тренинга для экспертов управления КЭМВИ по качественной и количественной идентификации запрещенных наркотических веществ в секции лабораторного и научного обеспечения УНП ООН, в лабораториях дальних зарубежных стран.

В целях обучения и повышения квалификации эксперты участвовали в международных встречах, тренингах и стажировках по программе УНП ООН, которые прошли в г.Вена (Австрия), г.Алматы (Республика Казахстан), г.Минск (Белоруссия), г.Рим (Италия), г.Вильнюс (Литва). В том числе по вопросам качественной и количественной идентификации запрещенных наркотических веществ, оценке рисков и международному сотрудничеству по противодействию новым психоактивным веществам и т.д., по итогам которых получили соответствующие сертификаты.

Кроме того, необходимо отметить, что при поддержке УНП ООН и INL было реконструировано и оборудовано здание на площади более 2000 квадратных метров под современные офисные и лабораторные помещения для ГСЭС. Вместе с тем, были проведены тренинги по развитию потенциала судебных экспертов по международным стандартам и процессам аккредитации лабораторий, по конкретным видам судебной экспертизы и использованию оборудования. Были предоставлены лабораторное оборудование, компьютеры, мебель, видеоаппаратура, которые были закуплены в соответствии с перечнем приоритетов, предоставленным ГСЭС. Все это сделано для обеспечения высоких профессиональных стандартов в деятельности ГСЭС.

Какой опыт был приобретен во время учебной поездки в Грузию?

- В период с 24-28 февраля 2020 года была осуществлена учебная поездка сотрудников в Национальное бюро судебной экспертизы Грузии имени Левана Самхараули и Экспертно-криминалистический департамент МВД Грузии. В ходе данной поездки был приобретен опыт работы с современным оборудованием, а также методы построения эффективной работы в отделах. Коллегами из Грузии было показано новейшее оборудование, которым они пользуются.

Были посещены многие отделы судебной экспертизы, показаны условия работы экспертов. Нами были получены рекомендательные советы по организации работы в отделах, а также список необходимого оборудования для качественного производства экспертиз.

С коллегами из судебно-баллистической экспертизы были обсуждены основные аспекты работы касаемо производства идентификационного исследования. На сравнительным микроскопах, были показаны методы сравнения и возможности данного оборудования. В каждом отделе мы детально ознакомились с условиями, в которых работают зарубежные коллеги.

Также мы смогли увидеть документацию по аккредитации. Смогли проконсультироваться и сравнить наше написанное руководство по качеству с грузинскими. Оценили нашу подготовку по прохождению аккредитации.

Экспертами из Грузии была подтверждена возможность консультаций по всем возможным вопросам в будущем. В целом данная поездка была очень плодотворной для всех нас. Многое из того, что было показано, было взято на заметку для внедрения в отделах с целью повышения качества работы.

ГСЭС со своей стороны приложит все силы для полноценной реализации сотрудничества с грузинскими коллегами, в рамках которого мы ожидаем их прибытие в Кыргызстан для проведения оценочной миссии, последующих тренингов для экспертов ГСЭС и оказания экспертного содействия ГСЭС в подготовке к международной аккредитации. Надеемся, что по результатам оказанной поддержки ГСЭС сможет подать заявку на прохождение оценки в адрес организации, участвующей в Соглашении о взаимном признании Организации по международному сотрудничеству в области аккредитации лабораторий (ILAC).


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URL: https://www.vb.kg/387901
Теги:
Кыргызстан, судмедэкспертиза
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