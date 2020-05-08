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Министр экономики посетил и поздравил ветеранов Отечественной Войны

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- Екатерина Улитина
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От имени министерства экономики и от себя лично министр Санжар Муканбетов поздравил ветерана Абдулхалика Гайнина в канун 9 мая с 75-летием со Дня Победы в Великой Отечественной Войне.

Как отметил министр, этот праздник для всех нас особенный. Он является ярчайшим символом народного единства, несгибаемого мужества, героизма и беззаветной любви к Родине. Миллионы людей внесли свой посильный вклад в приближение победы над фашистской Германией, многие из них отдали жизнь за свободу и независимость нашей страны.

"Ваше поколение, на долю которого выпали самые трудные испытания, по праву заслужили все блага. Именно в Вас осталась память о тех, кто не вернулся с полей сражений, память о тех страшных днях, которые нельзя забывать", - выразил слова благодарности министр.

Пожелал крепкого здоровья, долгих лет жизни и вручил подарки, материальную помощь в конверте.

Абдулхалику Коюмовичу – 93 года, в войну прошел связистом, телеграфистом на Дальнем Востоке, Харбине, Вене, Болгарии. Ушел на пенсию в 81 год, проработав электриком в Государственной резиденции Ала-Арча-1.

Ветерана войны Ивана Александровича Зубова посетил и передал сердечные поздравления с 75-летием Великой Победы и самые добрые пожелания от имени Министерства экономики и от себя лично заместитель министра Автандил Алыбаев. Он также вручил подарки и материальную поддержку в конверте, пожелав здоровья, благополучия и праздничного настроения!

Ивану Александровичу – 97 лет, служил и прошел войну добровольцем в полку 5-й Фрунзенской дивизии от Москвы, был в плену, ранен, после дошел до Берлина. На пенсию вышел, проработав фотографом в Институте земледелия в Бишкеке.

Искреннюю благодарность и теплые поздравления с Великой Победой участнице боевых действий, труженице тыла – Жигайловой Елене Петровне, 1926 года рождения, выразил от коллег Министерства экономики и от себя лично статс-секретарь Айдин Шаршеев. "Благодаря трудовым подвигам, Вы смогли отстоять свободу, независимость, веру в светлое будущее". Пожелал Елене Петровне крепкого здоровья и долголетия, счастья и благополучия. Также передал подарки и материальную помощь в конверте.

Каждый год в канун 9 мая мы чествуем героев, которые в тяжелые для страны годы выстояли и подарили нам победу.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! Низкий вам поклон за вашу доблесть и мужество!


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URL: https://www.vb.kg/387906
Теги:
ветераны, ВОВ, День Победы, Кыргызгаз, Минэкономики, Санжар Муканбетов
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