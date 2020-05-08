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Посвященные Великой Победе монеты выпустил Нацбанк

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- Александра Василькова
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Три новые коллекционные монеты серии "Исторические события" выпустил Нацбанк: две из них посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, третья приурочена к 10-й годовщне Народной Апрельской революции.

Основным изображением лицевой стороны серебряной и медно-никелевой монет "75 лет Великой Победе" является парящий голубь (на серебряной монете выполненный голограммой), символизирующий мир, на фоне стен Рейхстага с "автографами Победы" солдат и офицеров Красной Армии. В верхней части монеты расположена надпись: "Улуу Жеңишке 75 жыл / 75 лет Великой Победе", в нижней части монеты указаны проба металла (Ag 925°), вес монеты (28,28 г), а также номинал монеты (10) и графический знак официальной денежной единицы Кыргызской Республики сома – С.

На оборотной стороне монеты на фоне цифры "75" изображен мемориальный ансамбль "Подвигу 28". В верхней части монеты расположена надпись: "Улуу Жеңишке 75 жыл / 75 лет Великой Победе" и герб Кыргызской Республики. В нижней части монеты изображена гвоздика как символ памяти, мужества и отваги, выполненная цветной печатью, и указан год выпуска монеты (2020).

Одним из судьбоносных противостояний и важнейшим событием первого года войны являлось сражение легендарной 316-й стрелковой дивизии генерала Ивана Панфилова, в рядах которой состояли славные сыны кыргызского народа. Именно подвиг 28 героев-панфиловцев остался в истории и сыграл в годы войны исключительную мобилизующую роль, а об отваге и мужестве этих героев ходили легенды. В 1975 году на месте боя воздвигнут мемориальный ансамбль "Подвигу 28", состоящий из шести монументальных фигур, олицетворяющих воинов шести национальностей, сражавшихся в рядах 28 панфиловцев.

Монета "Народной Апрельской революции – 10 лет" выпущена в честь 10-й годовщины Народной Апрельской революции.

Сюжетом лицевой стороны является фрагмент монумента, посвященного памяти погибших в трагических событиях 7 апреля 2010 года и расположенного на площади Ала-Тоо города Бишкек. В верхней части размещено название монеты "Элдик Апрель революциясына 10 жыл".

На оборотной стороне монеты в центре представлен герб Кыргызской Республики на фоне стилизованных узоров кыргызского национального орнамента. В верхней части монеты размещена надпись "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы", в нижней части указан год выпуска монеты (2020).

Каждая монета помещена в акриловую капсулу и размещена в индивидуальную упаковку. Коллекционные монеты имеют статус официального платежного средства на территории Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/387910
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