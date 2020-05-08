Подписан Закон об амнистии в честь юбилеев Победы и Апрельской революции

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики "Об амнистии в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне 1941–1945 годов и 10-летия Народной Апрельской революции 2010 года". Об этом редакции VB.KG сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.

Этот Закон был принят Жогорку Кенешем 30 апреля – "из уважения к общепринятым правам и свободам человека, в целях реализации принципов гуманизма и милосердия".

Освобождению от уголовного наказания в виде лишения свободы за преступления подлежат следующие лица:

1) мужчины старше 60 лет, а также женщины старше 55 лет;

2) лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие инвалидность I и II групп;

3) лица, являющиеся единственными кормильцами в семье, имеющими не менее двух несовершеннолетних детей или детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность I и II групп;

4) лица, впервые совершившие менее тяжкие преступления;

5) женщины, являющиеся одинокими матерями;

6) многодетные женщины;

7) женщины и несовершеннолетние, неотбытая часть наказания которых на день вступления настоящего Закона в силу составляет менее одного года.

Вместе с тем, определен перечень преступлений, на которые действия части 1 статьи 1 не распространяются.

Важно, что лица, совершившие преступления и сбежавшие из мест отбытия наказания за преступления, предусмотренных Уголовными кодексами 1 октября 1997 года и 2 февраля 2017 года, перечень которых изложен в данном Законе, если они в течение трех месяцев со дня вступления в силу Закона добровольно явились в места отбывания могут быть освобождены от уголовного наказания в виде лишения свободы.

К лицам, страдающим болезнями, представляющими опасность для окружающих (туберкулез, инфекционные заболевания, венерические заболевания), акт амнистии применяется после завершения необходимого курса лечения.

Кроме того, суды (судьи) являются субъектом применения закона об амнистии по уголовным делам или материалам находящимися в их производстве, поступивших от уполномоченного органа по исполнению наказания. При рассмотрении в судебном заседании вопроса о применении настоящего Закона обязательно участие прокурора.

Закон вступает в законную силу с момента официального опубликования и подлежит исполнению в течение 6 месяцев.