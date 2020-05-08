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Со стороны Таджикистана открыт минометный огонь по пограничникам КР

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- Екатерина Улитина
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Сегодня, 8 мая, на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

Инцидент произошел в местности Чек Баткенской области. Между жителями приграничных районов Кыргызстана и Таджикистана начался конфликт из-за вопроса использования 50 соток участка Чек. Данный участок является неописанным, но фактически использовался кыргызской стороной. Около 30-40 граждан Кыргызстана и 30-40 граждан Таджикистана начали закидывать друг друга камнями. В ходе инцидента прозвучал выстрел из охотничьего оружия. С целью недопущения эскалации конфликта пограничные наряды Кыргызстана и Таджикистана произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух.

В пограничном ведомстве отмечают, что на некоторое время ситуация разрядилась.

С населением приграничных территорий двух республик проводилась разъяснительная работа.

"Однако, пограничники ПВ ГКНБ Таджикистана неожиданно открыли минометный огонь в направлении кыргызских пограничников и граждан Кыргызстана. В настоящее время обстановка на кыргызско-таджикском участке границе характеризуется как сложная", - говорится в сообщении ГПС.

Отметим, на приграничных территориях Кыргызстана и Таджикистана регулярно происходят конфликты между местными жителями. Основная причина – неописанные участки границ. Последние месяца между правительствами двух республик велась работа по согласованию линии госграницы.


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URL: https://www.vb.kg/387923
Теги:
граница, стрельба, Таджикистан, Кыргызстан, Погранслужба
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