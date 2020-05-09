75 лет Победе: Жээнбеков и Отунбаева возложили цветы к вечному огню

Сегодня, 9 мая, на площади Победы в городе Бишкек в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялся митинг-реквием. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

Глава государства Сооронбай Жээнбеков возложил цветы к Вечному огню и минутой молчания почтил память погибших в Великой Отечественной войне.

В мероприятии приняли участие торага Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, председатель Верховного суда Гульбара Калиева, экс-президент Роза Отунбаева, начальник Генерального штаба Райимберди Дуйшенбиев.

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