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Редакция VB.KG поздравляет читателей с днем Победы

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- Оксана Гут
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Дорогие наши читатели! Редакция VB.KG искренне поздравляет всех с днем Победы!

9 мая один из самых важных праздников, ведь Великая Отечественная война едва ли не все семьи кыргызстанцев коснулась лично, у кого-то отняв родных, кому-то покалечив судьбы.

Сегодня нашей общей Победе исполняется 75 лет. Мы желаем Вам и Вашим близким здоровья, благополучия, счастья, уверенности в завтрашнем дне и светлых надежд на будущее.

Познав горечь утрат, мы должны помнить о подвиге наших дедушек и бабушек. И главное, извлечь урок из горьких событий тех долгих дней.

Уважаемые ветераны и труженики тыла Великой Отечественной войны! Примите слова искренней благодарности. Желаем Вам крепкого здоровья и мира.

С Днем Победы!


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URL: https://www.vb.kg/387932
Теги:
ветераны, ВОВ, праздник, День Победы, Кыргызстан
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