Редакция VB.KG поздравляет читателей с днем Победы

Дорогие наши читатели! Редакция VB.KG искренне поздравляет всех с днем Победы!
9 мая один из самых важных праздников, ведь Великая Отечественная война едва ли не все семьи кыргызстанцев коснулась лично, у кого-то отняв родных, кому-то покалечив судьбы.
Сегодня нашей общей Победе исполняется 75 лет. Мы желаем Вам и Вашим близким здоровья, благополучия, счастья, уверенности в завтрашнем дне и светлых надежд на будущее.
Познав горечь утрат, мы должны помнить о подвиге наших дедушек и бабушек. И главное, извлечь урок из горьких событий тех долгих дней.
Уважаемые ветераны и труженики тыла Великой Отечественной войны! Примите слова искренней благодарности. Желаем Вам крепкого здоровья и мира.
С Днем Победы!