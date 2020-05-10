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В Воронеже откликнулись на памятник Тулебердиеву в Бишкеке

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- Евгений Денисенко
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Открытие в Бишкеке памятника Герою Советского Союза Чолпонбаю Тулебердиеву стало значимым событием и для кыргызстанцев в Воронежской области. Об этом сообщил почетный консул КР в этом российском регионе Талантбек Намазбеков.

Именно на территории нынешней Воронежской области совершил 6 августа 1942 года свой подвиг молодой кыргызстанец, пожертвовав своей жизнью в боях возле села Селявное-Второе Лискинского района. В ночь на 6 августа команда добровольцев из одиннадцати бойцов, под сильным пулеметным и минометным огнём, на лодке переправилась через реку Дон и взобралась по крутому обрыву на меловую гору. Но, находясь на открытой местности, подойти ближе 30 метров к огневой точке противника не смогла. Уничтожить её вызвался Чолпонбай. Ему удалось подползти к дзоту на расстоянии нескольких метров. Будучи раненным в правое плечо и израсходовав весь запас гранат, красноармеец Тулебердиев бросился на амбразуру и закрыл ее своим телом, заставив замолчать вражеский пулемет на несколько секунд. Этого небольшого времени хватило товарищам бойца для уничтожения пулемётного расчёта и последующего захвата стратегического плацдарма.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1943 года красноармейцу Чолпонбаю Тулебердиеву было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

"В Воронежской области чтут память нашего соотечественника. В городе Лиски установлен бюст героя, названа одна из улиц, памятники ему есть в селах Селявное и Кировское, имя Тулебердиева носят несколько школ в области. А 6 августа в Лискинском районе ежегодно отмечается как Международный день интернациональной дружбы, это узаконено постановлением Лискинского совета народных депутатов. И, конечно, известие об установлении памяти Тулебердиева в Бишкеке, которое прошло с участием президента Сооронбая Жээнбекова, положительно воспринято не только нашими здешними соотечественниками, но и другими воронежцами", - говорит Талантбек Намазбеков.

По его словам, воронежские кыргызстанцы поддерживают связи и с общественностью, руководством Таласского района КР, откуда был родом Чолпонбай. А состоявшийся прошлогодней осенью праздник интернациональной дружбы украсила кыргызская юрта, подаренная администрацией этого района.

"Мы собирались установить ее и на нынешние торжества по случаю юбилея Победы. Но, к сожалению, эти и другие мероприятия, связанные с памятной датой, пришлось пока отменить из-за коронавируса. Надеемся, что очередную годовщину подвига нашего Чолпонбая все же удастся отметить", - поделился планами Намазбеков.


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URL: https://www.vb.kg/387933
Теги:
ВОВ, памятник, Россия, герой, Кыргызстан
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