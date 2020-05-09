В РФ разрешили въезд участникам госпрограммы по переселению

Правительство РФ сняло ограничения на въезд для некоторых категорий иностранных граждан. Прежде всего, речь идет об участниках государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, сообщили в кабитне страны.

Данная программа была утверждена указом президента РФ 22 июня 2006 года. А 14 сентября 2012 года Владимиром Путиным был подписан еще один указ, содержащий новую редакцию программы и сделавший её бессрочной.

Сегодня в программе участвует 9 российских регионов относящихся к территориям приоритетного заселения, и 49 других регионов. Переселенцам положен ряд льгот, например, разрешено беспошлинно ввозить своё имущество, компенсируются затраты на проезд и провоз багажа.

Различные меры поддержки предусмотрены и в самих регионах, в зависимости от их возможностей. За минувшие годы возможностями данного проекта воспользовался и ряд граждан Кыргызстана.

Ограничения на въезд в Россию снимаются также для лиц, участвующих в наладке и техническом обслуживании оборудования иностранного производства и внесенных в специальный список, утвержденный ФСБ РФ.

Кроме того, правительство России приняло распоряжение, разрешающее россиянам с двойным гражданством или видом на жительство другого государства на время ограничительных мер покидать страну. Сделать это можно будет только один раз, при себе необходимо иметь документ, подтверждающий право на постоянное проживание в стране прилета.