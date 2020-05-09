Фоторепортаж: Митинг-реквием на площади Победы в Бишкеке

Сегодня, 9 мая, на площади Победы в городе Бишкек в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялся митинг-реквием.

Как ранее сообщила пресс-служба президента, Сооронбай Жээнбеков возложил цветы к Вечному огню и минутой молчания почтил память погибших в Великой Отечественной войне.

В мероприятии приняли участие Торага Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков, Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, председатель Верховного суда Гульбара Калиева, экс-президент Роза Отунбаева, начальник Генерального штаба Райимберди Дуйшенбиев.