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Кыргызская милиция в годы Великой Отечественной войны

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- Оксана Гут
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Великая Отечественная война, закончившаяся победой над фашизмом 75 лет

назад, стала самым трудным и в то же время самым героическим периодом в истории нашей родины. Война унесла жизни 26 миллионов советских людей, в том числе свыше 200 тысяч кыргызстанцев, превратила в руины сотни тысяч городов и сел.

Сотрудники милиции вместе со всеми отстаивали свободу и независимость своей страны, сражались с коварным врагом на фронте и в партизанских отрядах, боролись с преступностью в тылу.

В суровое военное время милиции пришлось перестраивать свою работу. В годы войны правоохранительным органам пришлось столкнуться с новыми незнакомыми видами преступлений, характерными только для военного времени: дезертирство, мародерство, уклонение от призыва и службы в армии, паникерством, распространением провокационных слухов и т.п.

В целях усиления борьбы со всеми видами бандитизма на территории страны в апреле 1941 года при управлениях милиции союзных республик были организованы отделы по борьбе с бандитизмом (ОББ). В октябре 1942 года на милицию была возложена охрана объектов торговли, а также некоторых предприятий и учреждений. В составе управления милицейской службы был организован отдел вневедомственной наружной сторожевой охраны и соответствующие

структурные подразделения на местах.

Уход на фронт многих опытных оперативных работников усложнил функционирование милиции. Большой объем работы приходилось выполнять меньшим числом личного состава, взамен ушедших на фронт мужчин служить в милицию пришли женщины. Милиционеры-женщины работали участковыми, следователями, самоотверженно несли постовую и патрульную службу,

регулировали уличное движение, бдительно охраняли правопорядок.

В годы войны участились такие преступления, как убийства, разбои, грабежи, принимавшие нередко дерзкие формы. Их совершали дезертиры, преимущественно из бывших преступников-рецидивистов, бежавших из ИТК.

Воспользовавшись ситуацией, дезертиры создавали бандитские группы, вооружались трофейным оружием, совершали нападения на колхозы, угоняли скот, прятались в глухих ущельях, пещерах. Созданным отделам борьбы с бандитизмом совместно с другими службами милиции удалось ликвидировать ряд бандитских групп, орудовавших на территории республики.

Так в августе 1943 года в местности Жаны-Базар возникла бандитская группа Жакупбекова, объединившая 18 дезертиров. Преступники внезапно напали на Чаткальский райотдел милиции с целью завладеть оружием, освободить из КПЗ соучастников. В неравную схватку с бандитами вступили сотрудники милиции Н. Табалдиев, Б. Ташиев, райвоенком Ш. Жураев. Они погибли, но

преступникам не удалось осуществить свои коварные планы. Для розыска бандитов был сформирован оперотряд в составе начальника отдела угрозыска УНКВД Джалал-Абадской области Б.Н. Ташланова, участкового инспектора А.Я. Михайлика, милиционеров Скляра, Эшембетов, Мамбетова и других.

Спустя 15 дней после долгого и утомительного поиска перевале Курган-Тюбе банда была обнаружена. В бою был убит главарь Жакупбеков, бандиты сдались. Из тайников изъяли 17 винтовок, 8 пистолетов, много патронов, зерна и скота, похищенных с колхозных ферм.

За годы войны сотрудники милиции Кыргызстана раскрыли 41 760 преступлений. По линии ОББ было заведено 1368 уголовных дел, арестовано 2119 человек. Сотрудники милиции самостоятельно и вместе с работниками госбезопасности выявили и ликвидировали 60 групп дезертиров, 236 бандитских формирований, изъяли 1847 стволов огнестрельного оружия,

много зерна и скота. При ликвидации преступных групп и задержания вооруженных преступников-одиночек погибло на боевом посту 26 сотрудников милиции.

Органы внутренних дел вели большую работу по обеспечению общественного порядка и местах временного проживания репрессированных народов, так называемых "спецпереселенцев" с Северного Кавказа (чеченцев, ингушей, балкарцев, карачаевцев). Милиции пришлось вести работу по их размещению, спасению от голодной смерти.

По состоянию на 1 августа 1944 года на территории Кыргызстана было расселено 30 629 семей переселенцев численностью 124 583 человека.

С большой нагрузкой трудились в годы войны паспортные аппараты. Они помогли 90 тысячам детей разыскать родителей, выполнили свыше 200 тысяч запросов о розыске родственников, оказали помощь в трудоустройстве эвакуированных. Сотрудники НКВД Киргизской ССР оказывали посильную материальную помощь семьям военнослужащих и бывших сотрудников милиции,

сражавших на фронте, с приобретением топлива, одежды, обуви, в ремонте квартир.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 1400 милиционеров и офицеров милиции, особо отличившихся в борьбе с врагами на фронте и в тылу, были награждены орденами и медалями.

Пресс-служба МВД.


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URL: https://www.vb.kg/387938
Теги:
ВОВ, День Победы, Кыргызстан, МВД
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