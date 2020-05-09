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"Мы справимся со всеми трудностями" - Атамбаев поздравил граждан с 9 Мая

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- Оксана Гут
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Бывший президент Кыргызстана, находясь в СИЗО ГКНБ, поздравил граждан с днем Победы.

Редакция VB.KG публикует текст его обращения:

"Уважаемые соотечественники!

Настал великий праздник - 75 годовщина Победы в Великой Отечественной войне, где кыргызы плечом к плечу с другими народами бывшего СССР отважно сражались и спасли мир от фашистской угрозы. Этот подвиг наших отцов и дедов будет нас вдохновлять еще долгие века.

Сегодня страна оказалась на пороге тяжелейших испытаний. Придется возрождать Кыргызстан, его экономику. Но мы справимся со всеми трудностями и проблемами. Ведь пример героизма и мужества предков - у нас перед глазами. Память о тех, кто пережил величайшую в истории человечества войну, обязательно поможет нам.

С праздником нас, дорогие кыргызстанцы! Будьте здоровы и счастливы! Пусть всегда будет мир на нашей земле".


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URL: https://www.vb.kg/387940
Теги:
Алмазбек Атамбаев, ВОВ, День Победы, Кыргызстан, экс-президент
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