"Мы справимся со всеми трудностями" - Атамбаев поздравил граждан с 9 Мая

Бывший президент Кыргызстана, находясь в СИЗО ГКНБ, поздравил граждан с днем Победы.

Редакция VB.KG публикует текст его обращения:

"Уважаемые соотечественники!

Настал великий праздник - 75 годовщина Победы в Великой Отечественной войне, где кыргызы плечом к плечу с другими народами бывшего СССР отважно сражались и спасли мир от фашистской угрозы. Этот подвиг наших отцов и дедов будет нас вдохновлять еще долгие века.

Сегодня страна оказалась на пороге тяжелейших испытаний. Придется возрождать Кыргызстан, его экономику. Но мы справимся со всеми трудностями и проблемами. Ведь пример героизма и мужества предков - у нас перед глазами. Память о тех, кто пережил величайшую в истории человечества войну, обязательно поможет нам.

С праздником нас, дорогие кыргызстанцы! Будьте здоровы и счастливы! Пусть всегда будет мир на нашей земле".