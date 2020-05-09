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Депутат Евгения Строкова поздравила ветерана с Днем Победы (видео)

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- Бакыт Басарбек
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Депутат Евгения Строкова навестила на дому ветерана Великой Отечественной Войны Анатолия Киреева и поздравила его с Днем Победы.

Народная избранница вручила ветерану денежную сумму и мешок муки.

В своей поздравительной речи депутат поблагодарила ветерана за победу и отметила о необходимости помнить Великую отечественную войну.

- Сегодняшние многие дети уже мало что знают про ту войну и это неправильно. Поэтому мы ежегодно отмечаем этот праздник, чтобы наши дети помнили и знали, какой ценой досталась им жизнь, - сказала депутат.

Напомним, указом президента все ветераны ВОВ в Кыргызстане получили юбилейные медали и единовременные выплаты по 75 тысяч сомов.

Автор видео Болот Батилов


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URL: https://www.vb.kg/387946
Теги:
ветераны, праздник, День Победы, Бишкек, Кыргызстан, Депутат, Строкова Евгения
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