Депутат Евгения Строкова поздравила ветерана с Днем Победы (видео)

Депутат Евгения Строкова навестила на дому ветерана Великой Отечественной Войны Анатолия Киреева и поздравила его с Днем Победы.

Народная избранница вручила ветерану денежную сумму и мешок муки.

В своей поздравительной речи депутат поблагодарила ветерана за победу и отметила о необходимости помнить Великую отечественную войну.

- Сегодняшние многие дети уже мало что знают про ту войну и это неправильно. Поэтому мы ежегодно отмечаем этот праздник, чтобы наши дети помнили и знали, какой ценой досталась им жизнь, - сказала депутат.

Напомним, указом президента все ветераны ВОВ в Кыргызстане получили юбилейные медали и единовременные выплаты по 75 тысяч сомов.

Автор видео Болот Батилов