Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом РФ Путиным

150  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава КНР от имени правительства и народа Китая горячо поздравил В. Путина и российский народ с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает агентство Синьхуа, он подчеркнул, что Вторая мировая война представляет беспрецедентную в истории человечества катастрофу.

"Китай и Россия, ставшие главным театром боевых действий в Азии и Европе, понесли колоссальные национальные жертвы и внесли немеркнущий вклад в окончательную победу во Второй мировой войне и избавление человечества от гибели", отметил .

По его словам, этот период в истории заслуживает того, чтобы его запомнили навеки. Народы Китая и Россия, плечом к плечу сражаясь на войне, заложили великую дружбу, что придало неимоверно мощную движущую силу китайско-российским отношениям и дружбе между народами двух стран, унаследованную многими поколениями. Китай и Россия, будучи главными странами-победительницами и постоянными членами Совета безопасности ООН, несут особую миссию по защите мира и безопасности во всем мире и продвижению человеческого развития и прогресса, отметил Си Цзиньпин.

Китайская сторона готова вместе с российской стороной твердо защищать плоды победы во Второй мировой войне, международную справедливость и правосудие, поддерживать и применять на практике принципы мультилатерализма, а также от начала и до конца выступать строителем мира во всем мире, драйвером глобального развития и защитником мирового порядка.

Си Цзиньпин указал, что международное сообщество в настоящее время ведет борьбу с эпидемией нового коронавируса.

"Благодаря вашему личному руководству в настоящее время постепенно проявляются результаты принятых российской стороной противоэпидемических мер", - сказал Си Цзиньпин.

Китай преисполнен уверенности в том, что Россия одержит окончательную победу над вирусом, будет и впредь оказывать ей поддержку, сказал он. Международному сообществу следует распространять дух мировой антифашистской войны, объединять усилия, проявлять сплоченность и оказывать помощь друг другу, активно претворять в жизнь концепцию сообщества единой судьбы человечества, чтобы сообща выиграть эту битву, затрагивающую безопасность жизни и здоровье народов всех стран.

"Уверен, что благодаря совместным усилиям Китая, России и мирового сообщества мы непременно преодолеем все вирусы и одержим окончательную победу в этом сражении", - сказал лидер КНР.

В. Путин, в свою очередь, отметил, что народы России и Китая понесли колоссальные жертвы во Второй мировой войне. Российская сторона выражает готовность вместе с китайской стороной укреплять всестороннее стратегическое взаимодействие, проявлять решимость в коллективной защите мира во всем мире, не допускать никаких попыток фальсификации истории, отметил президент России.

Он также поблагодарил Китай за предоставленную гуманитарную помощь и защитные средства медицинского назначения. По его словам, российская сторона готова перенимать опыт Китая в профилактике и борьбе с эпидемией, а также вести с ним сотрудничество в области исследований и разработок вакцин. Россия выступает против того, чтобы отдельные силы осуждали Китай под предлогом эпидемии, будет и впредь стоять на его стороне. Российская сторона также готова вместе с китайской стороной усиливать коммуникацию и сотрудничество в рамках БРИКС, ШОС и других организаций


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/387947
Теги:
Владимир Путин, Китай, Россия, Си Цзиньпин, День Победы
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  