Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом РФ Путиным

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава КНР от имени правительства и народа Китая горячо поздравил В. Путина и российский народ с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает агентство Синьхуа, он подчеркнул, что Вторая мировая война представляет беспрецедентную в истории человечества катастрофу.

"Китай и Россия, ставшие главным театром боевых действий в Азии и Европе, понесли колоссальные национальные жертвы и внесли немеркнущий вклад в окончательную победу во Второй мировой войне и избавление человечества от гибели", отметил .

По его словам, этот период в истории заслуживает того, чтобы его запомнили навеки. Народы Китая и Россия, плечом к плечу сражаясь на войне, заложили великую дружбу, что придало неимоверно мощную движущую силу китайско-российским отношениям и дружбе между народами двух стран, унаследованную многими поколениями. Китай и Россия, будучи главными странами-победительницами и постоянными членами Совета безопасности ООН, несут особую миссию по защите мира и безопасности во всем мире и продвижению человеческого развития и прогресса, отметил Си Цзиньпин.

Китайская сторона готова вместе с российской стороной твердо защищать плоды победы во Второй мировой войне, международную справедливость и правосудие, поддерживать и применять на практике принципы мультилатерализма, а также от начала и до конца выступать строителем мира во всем мире, драйвером глобального развития и защитником мирового порядка.

Си Цзиньпин указал, что международное сообщество в настоящее время ведет борьбу с эпидемией нового коронавируса.

"Благодаря вашему личному руководству в настоящее время постепенно проявляются результаты принятых российской стороной противоэпидемических мер", - сказал Си Цзиньпин.

Китай преисполнен уверенности в том, что Россия одержит окончательную победу над вирусом, будет и впредь оказывать ей поддержку, сказал он. Международному сообществу следует распространять дух мировой антифашистской войны, объединять усилия, проявлять сплоченность и оказывать помощь друг другу, активно претворять в жизнь концепцию сообщества единой судьбы человечества, чтобы сообща выиграть эту битву, затрагивающую безопасность жизни и здоровье народов всех стран.

"Уверен, что благодаря совместным усилиям Китая, России и мирового сообщества мы непременно преодолеем все вирусы и одержим окончательную победу в этом сражении", - сказал лидер КНР.

В. Путин, в свою очередь, отметил, что народы России и Китая понесли колоссальные жертвы во Второй мировой войне. Российская сторона выражает готовность вместе с китайской стороной укреплять всестороннее стратегическое взаимодействие, проявлять решимость в коллективной защите мира во всем мире, не допускать никаких попыток фальсификации истории, отметил президент России.

Он также поблагодарил Китай за предоставленную гуманитарную помощь и защитные средства медицинского назначения. По его словам, российская сторона готова перенимать опыт Китая в профилактике и борьбе с эпидемией, а также вести с ним сотрудничество в области исследований и разработок вакцин. Россия выступает против того, чтобы отдельные силы осуждали Китай под предлогом эпидемии, будет и впредь стоять на его стороне. Российская сторона также готова вместе с китайской стороной усиливать коммуникацию и сотрудничество в рамках БРИКС, ШОС и других организаций