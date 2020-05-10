На Братском кладбище в Бишкеке прошел митинг-реквием

На бишкекском Братском кладбище в Кызыл-Аскере с ограниченным числом участников прошел краткий митинг-реквием , посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В мероприятии приняли участие председатель Бишкекского городского кенеша Жаныбек Абиров, вице-мэр столицы Татьяна Кузнецова, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Кыргызской Республике Николай Удовиченко, депутаты городского парламента.

Погибших защитников во время Великой Отечественной войны почтили минутой молчания, возложили цветы к мемориалу павших воинов.

Советник мэра по информационной политике Гуля Алмамбетова сообщила VB.KG:

- По сведениям муниципалитета, на Братском кладбище похоронены 248 участников Великой Отечественной войны. Это были тяжелораненые бойцы, направленные с фронта в наш глубокий тыл на лечение, но, к сожалению, не дожившие до мирного времени. Слава героям... Бишкек - любимый город героев! – говорит Алмамбетова.

По сведениям VB.KG, Кызыл-Аскерское кладбище действовало в 1935-1956 годах на 11 гектарах. В наиболее благоустроенной в настоящее время части этого кладбища в годы Великой Отечественной захоронены останки воинов, умерших от ран во Фрунзе в военных госпиталях.