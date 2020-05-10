Жээнбеков: Госорганы продолжат работу в усиленном режиме

Президент Сооронбай Жээнбеков встретился с торага Жогорку Кенеша Дастанбеком Джумабековым и премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым. Состоялся обмен мнениями о текущей ситуации по борьбе с коронавирусной инфекцией, мерах по оживлению деловой активности в стране и приоритетных задачах на постпандемический период.

Отмечена важность дальнейшего соблюдения населением санитарно-эпидемиологических правил и сохранения режима чрезвычайной ситуации на всей территории страны.

Президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что работа задействованных государственных органов по преодолению негативных экономических последствий, недопущению дальнейшего распространения заболевания должна быть продолжена в усиленном режиме.

Тематика встречи трех первых лиц республики была конкретизирована, когда президент Сооронбай Жээнбеков принял председателя Национального банка КР Толкунбека Абдыгулова.

С ним обсуждены меры по обеспечению устойчивости и безопасности банковской и платежной систем, стабильной макроэкономической ситуации в условиях влияния пандемии коронавирусной инфекции на мировую экономику.

Глава государства отметил важность сохранения устойчивости финансово-банковской системы, покупательской способности национальной валюты, макроэкономической стабильности в стране. Президент обратил внимание на важность максимального снижения рисков для национальной экономики в ситуации, складывающейся на международных финансовых рынках и экономиках стран в связи с распространением коронавирусной инфекции. Он подчеркнул необходимость поддержки сфер экономики, субъектов предпринимательства и населения, на которых оказали негативное влияние последствия распространения коронавирусной инфекции.

Также президент Сооронбай Жээнбеков обратил внимание на важность активизации работ по цифровизации банковских услуг, внедрению системы удаленной идентификации, позволяющей максимально перевести обслуживание клиентов на цифровые платформы и повысить удобства для них при получении услуг.

Толкунбек Абдыгулов отметил, что в условиях чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения, банковская и платежная системы продолжают бесперебойно осуществлять платежные, переводные операции и своевременно обеспечивают потребности сфер экономики и населения в банковских услугах и денежных средствах.

Платежи и расчеты осуществляются также с использованием цифровых финансовых услуг, оказываемых коммерческими банками на дистанционной основе и через банковское оборудование, установленное во всех регионах страны: 1 744 банкомата, 11 260 POS-терминалов и 1 927 платежных терминалов.

Абдыгулов рассказал о мерах, принятых Национальным банком в целях сглаживания негативных экономических последствий от распространения коронавирусной инфекции, а также поддержки субъектов предпринимательской деятельности и населения.

Отмечено, что наряду с другими мерами Национальный банк рекомендовал финансово-кредитным организациям предоставить заемщикам отсрочку по кредитным платежам сроком не менее трех месяцев и запретил налагать штрафы и пени за просрочку платежей по кредиту, начислять и взимать комиссионные платежи при пересмотре условий кредитных договоров.

По информации председателя Национального банка на сегодняшний день коммерческими банками в рамках предоставления послаблений заемщикам реструктуризирован 90 151 кредит на общую сумму 58,1 млрд сомов.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил необходимость усиления контроля за процессом реструктуризации кредитов коммерческими банками с учетом индивидуального подхода к каждому клиенту.