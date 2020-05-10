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Прибывшие из Соль-Илецка граждане КР пытались сбежать - Усенбаев

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- ВБ
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Кыргызстанцы, прибывшие из Соль-Илецка (Россия), отказались подчиняться медикам и нарушили правила карантина. Об этом на брифинге в Доме правительства сообщил замминистра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

По его словам, отмечается непринятие общих требований.

"Были нарушены правила обсервации, неподчинение медработникам. Также были попытки побега из обсервации. Мы были вынуждены обратиться в милицию. Категория прибывших мигрантов не понимают, какая опасность представляется для их же родных и знакомых", - сказал он.

Усенбаев отметил, что ситуация сейчас под контролем. Он с сожалением отметил, что факт пришлось озвучить. "Вчера эта была попытка противодействия", - добавил он.

В Кыргызстане сегодня, 10 мая, зарегистрирован 71 новый случай заражения гражданами COVID-19, из них 55 выявлен у тех, кто прибыл из Соль-Илецка. Напомним, что из Соль-Илецка в Кыргызстан были доставлены 542 гражданина.

Всего, таким образом, по стране зарегистрировано 1 тыс. 2 случая COVID-19, из них 232 заражения медперсоналом. 675 граждан вылечились и выписались из больниц, в том числе 176 медработников. Двенадцать скончались.

Источник: kabar.kg


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URL: https://www.vb.kg/387953
Теги:
миграция, Россия, Кыргызстан, коронавирус, Минздрав
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