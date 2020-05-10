Сегодня празднуется день рождения сома и тыйына

Сегодня - неофициальный праздник, очень популярный у финансистов КР: День рождения национальной валюты.

Именно так этот праздник назвал в своем сегодняшнем выступлении в прямом эфире КТРК председатель Национального банка КР Толкунбек Абдыгулов. Официальное название профпраздника - День банковского работника КР. Но главному банковскому профи, Абдыгулову, конечно, виднее.

Правда-1 о том, как вводили тыйын и сoм

В это трудно сейчас поверить, но самой ходовой купюрой в середине мая 1993–го у нас был красненький маленький 1 тыйын!

Его нехватка ощутилась сразу. Магазины даже прекращали торговлю на час–другой, исчерпав тыйыновые резервы на сдачу, пока новые пачки не подвозили из банков.

Монет первоначально не было, были купюры в 1, 10 и 50 тыйынов, 1, 5 и 20 сомов. Первоначальный курс сома был 1 сом = 200 российских рублей, 1 сом = 4 американских доллара.

Автор этих строк 10 мая 1993 года лично наблюдал большие очереди к кассам Центрального гастронома у пересечения Чуйского проспекта и тогдашней улицы Белинского, нынешней Манаса. Запас тыйыновых купюр быстро иссяк, никто не хотел оставлять продавцам "на чай" ни тыйына. Ведь месячные зарплаты тогда составляли в среднем 20-30 сомов!

Важно: главный официальный прогнозист возможных рисков сомовой реформы Эмиль Абдуманапов, он же тогдашний идеолог Национального банка ("наше секретное оружие", как его дружески называли) еще в апреле предупреждал, что самой ходовой и востребованной ассигнацией будут именно скромные тыйынчики.

Однако справедливо осторожничавшего Абдуманапова в "Белом доме" на площади Ала–Тоо Аскар Акаев и его компания не услышали или не захотели услышать. Не до красных тыйынов было тем, кто возымел доступ к пачкам зеленых долларов.

Именно всего несколько тыйынов первоначально стоили и лепешка с буханкой хлеба, и пакет молока. И проезд на автобусах и троллейбусах был поначалу по 5 тыйынов. На тогдашних неудобных маршрутках типа "башмак", прозванных "скотовозками", проезд был гораздо менее комфортным, но вдвое дороже: 10 тыйынов.

Уже ближе к концу мая резко поднялись цены на междугородные автобусные рейсы. До Чолпон–Аты 10 сомов, до Каракола 15 сомов 30 тыйынов. Это считалось очень дорого. Автобусы уходили полупустыми.

До введения в обращение первых кыргызстанских монет оставалось еще целых 16 лет, но уже в мае–июне появились эрзац–монеты без указания номинала: кругляшки со сложным рельефом, с надписью "БГТС" и без каких–либо изображений. Они предназначались для телефонов–автоматов - до эры мобильных телефонов было еще далеко.

Эти кругляшки размером с нынешнюю трехсомовую монетку сначала продавались в газетных киосках по два тыйына, затем по пять тыйынчиков. Часто их давали вместо сдачи в киосках и в магазинах.

-Тыйынов нет, берите сдачу телефонными жетонами, - с извинениями или без таковых говорили обычно еще по–советски суровые и нелюбезные кассиры и продавцы.

Однако обратно эти жетоны в оплату товаров травмированные социализмом работники торговли обычно не принимали.

Правда-2 о том, как вводили тыйын и сом

Традиционно немало говорится о положительных последствиях введения сомов и тыйынов. Бесспорно, сом сразу стал не только основным инструментом самостоятельной денежно–кредитной политики, но и символом независимости суверенного государства.

Однако нельзя забывать и о том, что малокомпетентное и коррумпировпанное акаевское руководство провело "операцию СОМ" очень поспешно и без продуманных консультаций с кем бы то ни было, кроме Бориса Ельцина и его команды.

Обид на нас других соседей и союзников по СНГ было много, особенно со стороны официального Ташкента. Самое же главное, что падение жизненного уровня кыргызстанцев в мае 1993–го заметно ускорилось.

Курсовые цифры обозначали еще и то, что у большинства кыргызстанцев после пересчета с рублей на сомы заработных плат, стипендий и разных пособий ежемесячные денежные доходы составляли лишь десяток–другой сомов, у многих еще меньше.

Интересная деталь: в мае 93–го с улиц Бишкека и Оша невесть куда исчезли заезжие нищие. Враз обедневшие горожане и гости столиц попросту перестали подавать этим нищим и новенькие тыйыны и сомы, и старые рубли.

Ходили разговоры, что самые профессиональные из попрошаек поспешили кто временно, кто навсегда переехать в Казахстан, Узбекистан и Таджикистан, а кто и вовсе в неблизкую Россию.

Судьбами на время исчезнувших попрошаек заинтересовались в основном только журналисты "Вечернего Бишкека" и других СМИ. А вот далеко не всегда мажорными последствиями великой денежной реформы всерьез занялась Федерация профсоюзов Кыргызстана.

Свободные профсоюзы тогда только зарождались, но даже вполне официозный Совет близкой во всех смыслах к акаевскому "Белому дому" Федерации профсоюзов был просто вынужден сделать резкое заявление. В профкомы поступило уже ближе к концу мая немало жалоб и протестов кыргызстанцев.

Совет подверг резкой критике введение сома. В результате, сетовала профсоюзная общественность и вслед за ней вынужденно негодовали профсоюзные боссы, "был нанесен еще один удар по доведенному до нищенского состояния уровню жизни народа".

Предоставленное для обмена денег время оказалось явно недостаточным. Население не предупредили о грянувшем запрете на обмен советских рублей. Люди не успели сделать товарные запасы - хотя бы муки и подсолнечного масла. Цены на продукты питания в первые же дни после введения сома рванули вверх, всего за несколько дней - от 60 до 90 процентов роста и продолжали увеличиваться.

Положение обострилось ростом регулируемых тогда государством цен на хлеб - в 2,3 раза, тарифов на электроэнергию, связь, транспорт - в 2,5 раза.

Социальную напряженность накаляла несвоевременная выплата зарплат, пенсий, стипендий, пособий в сомовом исчислении.

Правда, государством была предпринята упреждающая компенсация роста цен на хлеб. Но она составила всего–навсего сом–полтора на человека.

- Такая мизерная компенсация - насмешка над людьми, - заявляли правительственные профсоюзы (свободных профсоюзов, повторим, еще не было. Да и сейчас их маловато).

Отставание минимальной зарплаты от прожиточного минимума в Кыргызстане в мае 93–го увеличилось в 2 раза и составило лишь 24,3 процента.

Профсоюзы в майские дни 93–го потребовали от правительства - именно в связи с введением сома - использовать иностранные кредиты только на благо народа, не допускать разбазаривания и разворовывания "легких зарубежных денег".

Как ответили на этот призыв акаевцы и затем бакиевцы - все прекрасно знают.

…Интересно, что, как заверили VB.KG в Нацбанке, тыйыновые купюры образца 1993 года и сегодня остаются законным средством платежа в Кыргызстане и обязательны к приему всеми гражданами и организациями. Без ограничения количества. Впрочем, как и абсолютно все купюры и монеты Кыргызстана.

Хоть килограммами можно эти тыйыны сдавать! У вас обязаны принять.