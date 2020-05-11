Маршрутные листы остаются. Штаб рассказал о порядке въезда в Бишкек

Республиканский оперативный штаб даёт пояснения относительно разрешительных и иных документов, необходимых гражданам при въезде в город Бишкек в период карантина и действия режима чрезвычайной ситуации.

Сообщается, что гражданам, чья деятельность не попадает под разрешенные в данный период виды экономической деятельности, нуждающиеся по обоснованным причинам в передвижении по городу во время карантина, необходимо наличие маршрутного листа с указанием причины выхода и места направления. Напоминаем, что передвижение по городу ограничено, за исключением походов в продовольственные магазины, аптеки, медицинские учреждения, и только при наличии документа, удостоверяющего личность и маршрутного листа.

Гражданам, чья деятельность входит в список разрешенных сфер экономической деятельности, необходимо иметь при себе справку с места работы, заверенную печатью районного управления ГНС по месту регистрации организации или печатью районного акимиата (в целях уменьшения контактов за данными документами необходимо обратиться руководителям или главным бухгалтерам организаций).

Индивидуальным предпринимателям необходимо иметь при себе патент.

До 13 мая лицам, привлеченным к работе в разрешенных сферах деятельности, необходимо получить справку и поставить соответствующую печать.

Напомним, сегодня, 11 мая, в Бишкеке и в ряде населенных пунктов закончился режим чрезвычайного положения. Однако, остался режим чрезвычайной ситуации и карантин, связанный с распространением коронавирусной инфекции.