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Кыргызстанцам в России могут продлить действие паспортов

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- Евгений Денисенко
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С момента введения в России ограничительных мер по причине коронавируса дипломатические учреждения Кыргызстана здесь перешли на круглосуточный режим работы. Граждане республики обращаются в них по самым разным вопросам, многие связаны, как рассказали в посольстве КР в РФ, с получением тех или иных необходимых документов.

Пропускной режим в эти учреждения сейчас ужесточен, но по предварительной записи посетители принимаются. В ситуации, когда немало кыргызстанцев не смогли вовремя покинуть Россию, у многих возникают проблемы с получением нужных справок, продлением регистрации, сроков действия паспортов. Некоторых вопросы находятся в компетенции посольства, и оно старается решать их максимально оперативно. Но этот порядок не распространяется на общегражданские паспорта, продлять которые можно лишь в самом Кыргызстане.

В этой связи посольство, как сообщили в нем, обратилось с просьбой в правительство страны разрешить самим дипломатам на период пандемии продлять действие таких документов на год. А в аналогичном случае с ID-картой – выдавать владельцу просроченного документа соответствующую справку.

По информации дипмиссии, данный вопрос сейчас находится на рассмотрении в руководящих структурах Кыргызстана. Одобрение такого предложения, считают в посольстве, помогло бы многим соотечественникам в России обеспечить на законных основаниях свою легализацию здесь, решить другие связанные с этим вопросы в нынешний непростой период.

Напомним, что в самом Кыргызстане с недавних пор утверждены новые правила въезда в республику. Эта временная мера, как сообщили в правительстве КР, применяется с 1 марта 2020 года в целях уточнения, из какой конкретно страны прибыл гражданин КР. И предусматривает предъявление им в обязательном порядке общегражданского паспорта (загранпаспорта). При отсутствии такового могут в исключительном случае разрешить пройти по ID-карте, а наличие или отсутствие загранпаспорта проверят через электронную систему Государственной регистрационной службы.

Временное ограничение на пересечение госграницы КР по ID-карте связано с тем, что ранее были выявлены попытки некоторых кыргызстанцев вернуться на родину из РФ, скрыв факт своего прибытия в Россию из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.


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URL: https://www.vb.kg/387972
Теги:
миграция, паспорт, посольство, Россия, Кыргызстан
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