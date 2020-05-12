Кыргызстанцам в РФ помогли почтить память героев-панфиловцев

Из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, представители кыргызской диаспоры Москвы не смогли в нынешним году побывать в местах боев Панфиловской дивизии в Волоколамском районе Подмосковья. Но цветы к мемориальным объектам были от имени кыргызстанцев все же возложены.

Об этом сообщил председатель Координационного совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области Раимкул Аттакуров.

"Уже в течение многих лет наши соотечественники ежегодно в победные майские дни отправлялись в Волоколамск и в его пригород. И навещали расположенный на городской Аллее славы мемориальный ансамбль, включающий памятники Героев Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова, офицера его дивизии Бауыржана Момышулы и стрелка, нашего земляка Дуйшенкула Шопокова. А также - братскую могилу панфиловцев в селе Нелидово под Волоколамском и установленный поблизости, у бывшего железнодорожного разъезда Дубосеково, величественный мемориал из шести гигантских фигур воинов. Вместе с волоколоамцами мы также участвовали в праздничных мероприятиях по случаю очередной годовщины Победы. К сожалению, в нынешнем году впервые пришлось изменить такой традиции. Но мы связались с представителями руководства, общественности района, с которыми у нашей диаспоры установлены добрые отношения. И те от имени кыргызстанцев отдали дань памяти нашим героическим соотечественникам, положили букеты цветов", - рассказал Раимкул Аттакуров.

По его словам, когда карантинные мероприятия будут отменены, представители диаспоры обязательно сделают это лично. Раимкул Аттакуров выразил благодарность жителям Волоколамского района, которые постоянно ухаживают за данными объектами.

Именно в этих местах осенью-зимой 1941 года шли ожесточенные бои за Москву, участие в которых приняла и 316-я стрелковая дивизия. Сформированная в основном из уроженцев Кыргызстана и Казахстана, она в дальнейшем получила имя ее первого командующего генерал-майора Ивана Панфилова, перед этим – военного комиссара Киргизской ССР. Сам он погиб 18 января от разрыва вражеской мины. А немного ранее, 16 ноября, группа истребителей танков в составе 28 бойцов этой дивизии, сражаясь под шквальным огнем в течение несколько часов у разъезда Дубосеково, уничтожила 18 боевых машин фашистов. Совместными усилиями советских соединений, в том числе и панфиловской дивизии, наступление противника на Москву было остановлено. Затем началось и контрнаступление на врага.

Подвиг 28 панфиловцев вошел во все учебники истории. В 2014 году Волоколамск установил побратимские связи с кыргызстанским городом Токмак. А в 205-м – с еще одни городом республики, носящим имя уроженца Сокулукского района КР Дуйшенкула Шопокова, который героически погиб в том бою 16 ноября 1941 года.