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Какие документы нужны для передвижения по Бишкеку, рассказал мэр

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- Екатерина Улитина
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Для передвижения по Бишкеку в целях осуществления трудовой деятельности необходимо иметь следующие документы: документ удостоверяющий личность, справка с места жительства и справка с места работы , заверенная в местном отделении налоговой службы. Допускается передвижение по предъявлению патента.

Об этом сегодня, 11 мая, заявил мэр города Азиз Суракматов.

- Налоговые службы не имеют право при выдаче пропусков требовать справки, подтверждающие отсутствие налоговой задолженности, - подчеркнул Азиз Суракматов.

Для получения разрешений на работу руководители предприятий должны выписать справки для каждого сотрудника, после чего руководитель или главный бухгалтер организации должен отнести справки в районное отделение ГНС и там заверить печатью.

- Беспрепятственное передвижение по городу обеспечивается для сотрудников государственной и муниципальной службы, врачам, сотрудникам специальных служб, службам МЧС, сотрудникам государственных органов, сотрудникам СМИ, коммунальных служб, работникам энергетики, задействованных в жизнеобеспечения города при наличии удостоверения либо справки с места работы без подтверждения в ГНС.

Для безработных, людей, которым необходимо посетить родных и близких, магазины, салоны красоты и так далее необходимо иметь при себе заполненный маршрутный лист, паспорт и справку с места жительства.

Напомним, с 25 марта вся экономическая деятельность в Кыргызстане была остановлена в связи угрозой распространения коронавируса. С 1 мая правительство приняло решение о частичном возобновлении экономической деятельности. С сегодняшнего дня в Бишкеке и в других населенных пунктах снят режим чрезвычайного положения, упразднена комендатура. Однако, по-прежнему действует ряд ограничений, ужесточены штрафы за нарушение карантина.


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URL: https://www.vb.kg/387975
Теги:
Азиз Суракматов, Бишкек, экономика, коронавирус, карантин
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