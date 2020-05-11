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Без маски на улице будут штрафовать. В Кыргызстане ужесточили санкции

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- Екатерина Улитина
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За нахождение на улице или в общественном месте без маски будут штрафовать. Об этом сегодня, 11 мая, на брифинге сообщил мэр Бишкека Азиз Суракматов.

По его словам, последние дополнения внесены в законы о режиме чрезвычайной ситуации и в кодексы 3 апреля. Теперь ужесточены некоторые санкции, в отношении лиц, нарушающих правила карантина. Штрафы налагаются в зависимости от тяжести врачами, санврачами и сотрудниками внутренних дел.

- Особое внимание будет уделяться нарушениям санитарных норм, а именно за отсутствие масок. Штраф за это нарушение составляет от 1 до 5 тысяч сомов, - сказал Суракматов.

Кроме того, предусмотрены другие штрафы:

  1. за нарушение правопорядка в условиях чрезвычайной ситуации – от 5 до 17 тысяч сомов
  2. нарушение санитарно-эпидемиологических правил, санитарных правил, гигиенических нормативов - от 1. до 27 тыс. сомов
  3. нарушение порядка выполнения решения и требования уполномоченного органа - от 3 тыс. до 13 тыс. сомов
  4. нарушение требований режима ЧС - от 15 тыс. до 60 тыс. сомов;
  5. несоблюдение карантина - от 30 тыс. до 60 тыс. сомов;

Напомним, ранее уже поднимался вопрос о штрафах за неношение масок, однако тогда было принято решение, что такого штрафа не существует.


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URL: https://www.vb.kg/387976
Теги:
Азиз Суракматов, мэрия, штраф, Кыргызстан, мэр, коронавирус, карантин
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