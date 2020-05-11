Без маски на улице будут штрафовать. В Кыргызстане ужесточили санкции

За нахождение на улице или в общественном месте без маски будут штрафовать. Об этом сегодня, 11 мая, на брифинге сообщил мэр Бишкека Азиз Суракматов.
По его словам, последние дополнения внесены в законы о режиме чрезвычайной ситуации и в кодексы 3 апреля. Теперь ужесточены некоторые санкции, в отношении лиц, нарушающих правила карантина. Штрафы налагаются в зависимости от тяжести врачами, санврачами и сотрудниками внутренних дел.
- Особое внимание будет уделяться нарушениям санитарных норм, а именно за отсутствие масок. Штраф за это нарушение составляет от 1 до 5 тысяч сомов, - сказал Суракматов.
Кроме того, предусмотрены другие штрафы:
Напомним, ранее уже поднимался вопрос о штрафах за неношение масок, однако тогда было принято решение, что такого штрафа не существует.