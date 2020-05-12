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Ветеранские организации надеются, что Суюмбаеву дадут Героя

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- Александр Тузов
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Организации ветеранов всех регионов Кыргызстана выражают надежду, что в самое ближайшее время звание Героя Кыргызской Республики, "Кыргыз Республикасынын Батыры". будет посмертно присвоено Ахматбеку Суюмбаеву, героическому участнику штурма Берлина в апреле 1945-го и главе правительства Кыргызстана в 1968-1978 годах.

О надеждах ветеранов эксклюзивно для VB.KG рассказал председатель Совета ветеранов войны, Вооруженных сил и тружеников тыла Чуйской области, капитан I ранга в отставке, кавалером ордена "Манас" III cтепени Аскар Жумагулов.

По словам Жумагулова, ветераны рассчитывали, что награждение будет приурочено к 9 Мая. По всей видимости, в "Белом доме" пока не получилось решить этот вопрос - из-за коронавирусной пандемии.

Жумагулов обязательно хочет напомнить читателям VB.KG, что совсем недавно две группы бывших руководителей Правительства и Жогрку Кенеш категорически поддержали призыв ветеранов Бишкека, Чуйской области и всех других регионов о присвоении Ахматбеку Суюмбаеву звания Героя КР.

Важно, что оба обращения поступили в аппарат президента Сооронбая Жээнбекова одновременно. И экс–премьер–министры Кыргызской Республики, и экс–спикеры ЖК обратились к президенту Жээнбекову с просьбой о присвоении Ахматбеку Суюмбаеву звания "Кыргыз Республикасынын Батыры".

Все они описывают не только его, Суюмбаева, успешную деятельность во главе Совета министров Кыргызстана в 1968–1978 годах. Кстати, более длительную, чем у любого из ходатайствующих за него подписантов. Но и его настоящие военные подвиги во время Великой Отечественной. Он прошел всю войну, дослужился от сержанта до старшего лейтенанта, стал командиром батальона. Юный комбат отличился при тяжелейшем (десятки тысяч погибших с обеих сторон) штурме Берлина в апреле 1945–го.

- В плеяде героев - высших руководителей Кыргызстана, таких, как Раззаков, Кулатов, Усубалиев, Ибраимов, Масалиев, имя Ахматбека Суюмбаева по неизвестным причинам не было обозначено должным образом. С учетом достижений видного политического деятеля Кыргызстана Суюмбаева, а также с предстоящим в 2020 году его 100–летним юбилеем и 75–летней годовщиной Великой Победы просим положительного решения о присвоении ему звания Героя, - настаивают бывшие руководители Жогорку Кенеша и правительства.

Напомнил Аскар Жумагулов и еще о двух проблемах.

В-первых, в заброшенном-запущенном состоянии бишкекская улицы имени Суюмбаева в ее части ближе к БЧК. И на всем протяжении улицы - вместо правильного Суюмбаев зачастую значится на табличках-аншлагах неверное "Суюнбаев". И давно пора торжественно установить памятный знак, что улица названа в честь Суюмбаева в 1995 году за такие–то его заслуги, а раньше улица называлась так–то (подобные памятные доски стоят в Бишкеке на улицах Баетова, Гагарина, Айни и Ауэзова).

Во-вторых, серьезные проблемы и в селе Байтик Аламудунского района, там малая Родина Суюмбаева.

- Улица имени Суюмбаева в Байтике наполовину без асфальта. Жители села давно требуют заасфальтировать эту улицу и привести в порядок домик, где родился Ахматбек Суюмбаев, - Аскар Жумагулов просит VB.KG транслировать эти пожелания байтикцев.


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URL: https://www.vb.kg/387978
Теги:
ветераны, ВОВ, правительство, герой, Жогорку Кенеш, Переименование улиц, премьер-министр
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