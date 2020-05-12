Лучшие озеленители Бишкека оказались и лучшими "бабочководами"

Эксклюзивно для VB.KG советник мэра по информационной политике Гуля Алмамбетова выразила свое интересное личное мнение по поводу озеленения столицы:

- На мой личный взгляд - лучшая Бишкеке бригада озеленителей – работающая в самом центре столицы дружная тазалыковская команда Руслана Жаныгулова. Не раз лично видела, как он и его эжешки с самого раннего утра и до позднего вечера в работе и на площади "Ала-Тоо", и рядом с одноименным кинотеатром! – восхищается Алмамбетова.

Она рассказывает, что городские службы продолжают обустраивать столицу. Пандемия пойдет на спад, и цветущий город должен радовать бишкекчан.

Вот и Руслан Жаныгулов с коллегами создали цветочную сказку на перекрестке проспекта Чуй и бульвара Эркиндик. Теперь на двух клумбах летают большие бабочки, а рядом течет река из бочки цветов.

-Это все создали 18 эжешек Тазалыка, посажено около 48 тысяч цветов, среди них: седум, сальвия, агератум, алиссум (бордовый и белый), Тагетис (красный, лимонный и оранжевый), бархатцы (лимонный и помпонный), цинерария, петунья фиолетовая, портулак, колеус бордовый, - сообщает Алмамбетова.

По ее словам, в этом году украшать город будут более миллиона однолетних цветов 18 видов и сортов.

- Оформление клумб Бишкека яркими красками цветов продолжается. Пока горожане на карантине, наша задача - поддержать наших горожан чистым и цветущим обликом столицы. Бишкек – любимый цветущий город! – вполне оправданы эмоции энтузиастов-озеленителей.