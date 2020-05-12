Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Лучшие озеленители Бишкека оказались и лучшими "бабочководами"

125  0
- Александр Тузов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Эксклюзивно для VB.KG советник мэра по информационной политике Гуля Алмамбетова выразила свое интересное личное мнение по поводу озеленения столицы:

- На мой личный взгляд - лучшая Бишкеке бригада озеленителей – работающая в самом центре столицы дружная тазалыковская команда Руслана Жаныгулова. Не раз лично видела, как он и его эжешки с самого раннего утра и до позднего вечера в работе и на площади "Ала-Тоо", и рядом с одноименным кинотеатром! – восхищается Алмамбетова.

Она рассказывает, что городские службы продолжают обустраивать столицу. Пандемия пойдет на спад, и цветущий город должен радовать бишкекчан.

Вот и Руслан Жаныгулов с коллегами создали цветочную сказку на перекрестке проспекта Чуй и бульвара Эркиндик. Теперь на двух клумбах летают большие бабочки, а рядом течет река из бочки цветов.

-Это все создали 18 эжешек Тазалыка, посажено около 48 тысяч цветов, среди них: седум, сальвия, агератум, алиссум (бордовый и белый), Тагетис (красный, лимонный и оранжевый), бархатцы (лимонный и помпонный), цинерария, петунья фиолетовая, портулак, колеус бордовый, - сообщает Алмамбетова.

По ее словам, в этом году украшать город будут более миллиона однолетних цветов 18 видов и сортов.

- Оформление клумб Бишкека яркими красками цветов продолжается. Пока горожане на карантине, наша задача - поддержать наших горожан чистым и цветущим обликом столицы. Бишкек – любимый цветущий город! – вполне оправданы эмоции энтузиастов-озеленителей.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/387980
Теги:
озеленение, Бишкек, Тазалык
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  