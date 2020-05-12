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Каныбек Иманалиев: Мы не можем раздавать деньги, но можем дать свободу

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- Александра Василькова
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Период ЧП, введенного в связи с пандемией коронавирусной инфекции, стал большим испытанием для всех кыргызстанцев, прежде всего потому, что карантинные меры привели к снижению экономической активности и сокращению доходов населения. Сейчас после отмены режима чрезвычайного положения для восстановления экономики нужны нетривиальные и эффективные решения. В связи с этим группа депутатов разработала "Акт (обращение) "К новой экономической свободе и развитию", предусматривающий проведение ряда реформ, которые помогут бизнесу республики быстро восстановиться после нынешнего кризиса.

О том, какую экономическую свободу хотят дать кыргызстанцам парламентарии "Вечерка" беседовала с одним из инициаторов внедрения нововведений в законодательство депутатом ЖК от фракции "Ата Мекен" Каныбеком Иманалиевым.

Каныбек Капашович, почему вообще депутаты решили разработать "Акт (обращение) "К новой экономической свободе и развитию"?

– В Кыргызстане, как и во всем мире, сложилась тяжелая социально-экономическая ситуация, связанная с пандемией болезни COVID-19 и общим падением в мировой экономике. По прогнозам Международного валютного фонда в 2020 году ожидается значительное падение мировой экономики, а 170 из 193 стран мира ожидает снижение доходов на душу населения. Частичное восстановление прогнозируется не ранее 2021 года. Мы, как Узбекистан, Казахстан и Россия не сможем раздавать деньги народу. Единственный выход для Кыргызстана – идти по пути к дальнейшей либерализации, дебюрократизации, дерегулирования и декриминализации экономики. Нам требуются кардинальные реформы, которые приведут к упрощению экономической активности населения.

Что вы хотите изменить?

– Мы восемь раз меняли Конституцию, два раза сменили президента досрочно, но от этого жизнь не улучшилась. При этом, мы считаем, что есть возможность изменить экономику и жизнь населения республики, не меняя Основной закон или президента.

В чем принципиальное отличие программы, предлагаемой депутатами, от существующих правительственных программ?

– Идея этого создания "Акта (обращения) "К новой экономической свободе и развитию" возникла в экстремальных условиях. Концепция разрабатывалась во время карантина, когда мы увидели, что необходимо работать над тем, чтобы вернуть доверие бизнеса государству. Это, в каком-то смысле, было вынужденное решение. Для принятия одного закона в Жогорку Кенеше займет примерно от трех месяцев до одного года, сегодня же нужны оперативные решения, способные произвести реанимационный эффект на экономику республики и определить вектор ее будущего развития. В связи с этим, мы сейчас работаем над подготовкой около десяти законопроектов в области улучшения ведения предпринимательской деятельности. Планируется принять нормативно-правовые акты, нацеленные на сокращение налогов и налоговых проверок, внедрить систему, внедрить систему рассмотрения споров, в частности налоговых, независимым арбитражем. Предполагается реформирование системы страховых взносов, предусматривающее, снижение нагрузки по выплатам от бизнеса до 20 процентов, включая социальные отчисления и внедрение социального налога вместо страховых взносов. Кроме того, мы настаиваем на необходимости сократить регулятивную нагрузку на предпринимательское сообщество и делегировать большинство государственных функций саморегулируемым организациям. Улучшить инвестиционное законодательство собираемся за счет создания режима "стратегического инвестора" для масштабных инвестиций в национальные объекты и предоставления особых преференций.

В Акте указаны основные направления экономической политики, которые считают необходимым реализовывать инициаторы создания этого документа. Кто, как и когда будет прорабатывать список конкретных мероприятий для реализации каждого отдельного направления экономполитики?

– 29-мая мы планируем провести парламентские слушания и там будет озвучено кто, как и когда будет прорабатывать список конкретных мероприятий для реализации каждого отдельного направления экономической политики. Чем быстрее примем законопроекты, тем лучше. Наша инициативная группа планирует к 14-мая закончить разработку всех законопроектов и выставить на общественное обсуждение и до конца сессии принять в Жогорку Кенеше. Из кризиса 2008 года мы выходили полтора года. Нынешний кризис, в случае, если кардинальные реформы не будут проведены оперативно, затянется на более долгий период.

Какие направления, указанные в документе, реализовать проще, какие – сложнее? Почему?

– Проще перейти на цифровой формат оплаты налогов, и произвести полный переход на электронную оплату, ведь наличные деньги – это основа коррупции и теневой экономики. Сложнее будет, как и в других странах реформировать социальное страхование.

Какие направления должны быть приоритетными? Почему?

– Должно быть максимум свободы для бизнеса и минимум вмешательства государства в бизнес. Необходимо объявить мораторий на различного рода проверки субъектов предпринимательства. Кроме этого, надо постараться за короткое время найти средства для поддержки малого и среднего бизнеса, в виде кредитов с низкими процентами. Речь о финансах в объеме около 15-20 миллиардов сомов. Кроме того, нужно изыскать около 10 миллиардов сомов для выдачи ипотеки работникам здравоохранения, которые проявили мужество в борьбе с пандемией COVID-19. Это даст быстрый эффект для оживления экономики и создания рабочих мест.

Некоторые направления госполитики, описанные в Акте, ранее уже с переменным успехом реализовывались. В частности, вводились моратории на проверки бизнеса, была и инвентаризация госсобственности. Однако, существенного влияния на экономическое состояние КР это не оказало. Почему, как Вы считаете, это должно сработать сейчас?

– Если раньше реформы проводились отрывками, эпизодично, то данный акт предусматривает комплексные изменения, связанные друг с другом. Сегодня данный акт является своего рода площадкой для консолидации всех политических сил, парламента, правительства и бизнес сообщества. К тому же, глава государства уже заявил, что поддержит реформирование.

Не противоречат ли некоторые пункты Акта друг другу? Например, говорится о необходимости снижать дефицит госбюджета и одновременно о том, что нужно снижать количество налогов?

– Нет, никак не противоречит. К примеру, во время кризиса страны Прибалтики только через сокращение государственных расходов смогли добиться оживления экономики уже спустя полтора года. А в Грузии сокращение количества налогов привело к увеличению поступлений. Высокие налоги - не значит высокие сборы. После снижения налогов в Грузии добились в 3-4 раза больше собираемости.

Позволяет ли существующая цифровая база в Кыргызстане перевести бизнес полностью на цифровую отчетность?

– Как мне объяснили специалисты при желании вполне возможно. Тем более, что есть замечательная мотивация. Посмотрите опыт Михаила Мишустина в России, он с помощью цифровой отчетности поднял собираемость налогов на 40 процентов.

Инвентаризация структур госуправления – это хорошая мысль. Однако, сегодня в Кыргызстане государство все еще остается одним из крупнейших работодателей. То есть оптимизация госструктур может привести к увеличению безработицы, которая, как предполагается, так или иначе вырастет после пандемии. Какие направления Акта сгладят такие последствия?

– Сокращение госаппарата - болезненный вопрос, тем не менее, мы постепенно должны прийдти к этому. У нас очень громоздкие госструктуры. Кроме того, госслужбе страны в целом нужны реформы, нацеленные на то, чтобы туда через конкурс шли работать молодые, образованные специалисты. Иначе у нас не будет шанса улучшить качество государственного управления.

В Акте не говорится о борьбе с коррупцией. Почему?

– По борьбе с коррупцией у нас есть ряд инициатив, не включенных в акт. Мы надеемся, что президент поддержит их, поскольку на последнем заседании Совета Безопасности он очень жестко обозначил свою позицию в борьбе с коррупцией. При этом, надо отметить, что все предлагаемые депутатами нововведения в той или иной мере будут способствовать снижению коррупции.

Когда, на ваш взгляд, можно будет дать первую оценку результатам этой новой экономической политики?

– Если для реализации данных законов будет политическая воля, то уже к концу следующего года республика смогла бы выйти на траекторию роста. Причем, если рост в 7-8 процентов сохраниться хотя бы на пять лет, то это позитивно скажется на благополучии каждого жителя нашей страны.

Какие качества требуются для проведения реформ?

– Прежде всего, политическая воля, решительность и дух реформатора.

Через кого сегодня можно проводить все эти предлагаемые депутатами нововведения?

– Среди действующих членов правительства много тех, кто понимает необходимость и обладает нужными качествами для реализации новой экономической политики. Это Эркин Асрандиев, Санжар Муканбетов и Дастан Догоев. Кроме них есть множество образованных и опытных ребят, например, Таалай Койчуманов, Азамат Дыйканбаев, Толонду Тойчубаев, Эмирлан Торомурзаев. При этом, у нас много подготовленных экспертов – Искендер Шаршеев, Алымбек Биялинов,Азамат Акенеев, Улукбек Кыдырбаев, Кубан Чороев, АзаматТемиркулов, Данияр Кадырбеков, Эльдар Абакиров, Чынгыз Шер, Айбек Тенизбаев и др, а также ребята, которые являются выпускниками лучших ВУЗов мира. Наши соотечественники менеджеры финансисты, экономисты работают в центральных офисах МВФ, Всемирного банка, Азиатского банка развития и др. Наш соотечественник в США Эркин Адылов совершает чудо в внедрении новой IT-технологии в банковскую сферу. С такими кадрами можно совершить реальный прорыв в экономике в ближайшие два-три года. Иначе будем постоянно находиться в состоянии перманентного кризиса.

Сейчас остро встал вопрос по выпадениям из госказны. Какие экстренные меры можно было бы принять для того, чтобы уже сегодня сократить дефицит бюджета?

– Я, к примеру, предложил бы завтра же продать гостиницу "Иссык-Куль" (рядом с ВДНХ), которая уже 20 лет не работает, здание "Кыял" с торговыми павильонами (рядом с Ошским рынком) и торговый центр экс-депутата Наримана Тюлеева. Представьте, когда этот торговый центр был у частного предпринимателя ежегодно собирал за аренду 80 миллионов сомов. Сейчас государство собирает всего лишь 20 миллионов сомов. А где 60 миллионов? За пять лет эта сумма составляет 300 миллионов. Это объем коррупции только с одного обьекта. У государства не должны быть торговые точки и центры. У известного экономиста и лауреата Нобелевской премии Фридмана есть такое высказывание: "Рынок состоит из трех слоев: приватизация, приватизация и еще раз приватизация".

Какой путь реформ приведет нас к успеху?

– В мире есть три пути для реформ: государственный патернализм – за счет государственных ресурсов и регулирования, либертарианство – полная свобода, как в Грузии и социальный либерализм, как в Германии. Мы живем в социально-чувствительном обществе, где бедность составляет 26 процентов. И нам нужно провести реформирование так, чтобы социально-уязвимая часть общества не пострадала. Значит, у государства должна быть "подушка безопасности", соответственно нам нужно выбрать путь социального либерализма.


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Теги:
бизнес, парламент, президент, Кыргызстан, экономика, коронавирус, COVID-19, Каныбек Иманалиев
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