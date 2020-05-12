В Жогорку Кенеше комитет рассматривает работу правительства за год

Сегодня, 12 мая, депутаты комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству рассматривают отчет премьер-министра КР о работе правительства за 2019 год.

На заседании первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, озвучив основные социально-экономические параметры, представил детальную информацию о проведенной работе исполнительного органа в сфере строительства, транспорта и коммуникаций.

Депутаты задали ряд вопросов, в частности, Калдарбек Баймуратов отметил необходимость увеличения объемов строительства детских садов.

- В какие бы регионы мы не ездили, на всех встречах с избирателями говорится об острой нехватке детских садов, - заявил он и сообщил о том, что в 2019 году были возведены всего 3 детских сада, в том числе, в Баткенской области – два детских сада и один – в Джалал-Абадской области.

Кубатек Боронов сообщил о том, что в 2019 году было завершено строительство 55 социальных объектов, среди них 48 школ, четыре спортивных зала и три детских сада.

- Эти цифры касаются лишь тех объектов, которые завершены, однако продолжаются строительные работы и других соцобъектов, - отметил он.

Депутат Тынчтыкбек Конушбаев выразил возмущение по поводу отсутствия детальной информации о суммах, выделенных на строительство и капитального ремонт каждого отдельного объекта. Он отметил, что в 2019 году было завершено порядка 110 объектов строительства и капитального ремонта. В связи с этим парламентарий потребовал представить отчет о расходовании средств на каждый из них.

Боронов сообщил, что общая сумма по статье строительство и капремонт составила 6,2 млрд. сомов, добавил, что детальный отчет будет направлен депутату в скором времени.

Тынчтыкбек Конушбаев также обратил внимание на сроки завершения строительства автомобильной дороги Бишкек–Кара-Балта.

- В течение пяти лет никак не завершается возведение данной дороги. Когда-нибудь наступит этот день? - задался вопросом депутат.

Министр транспорта и дорог Жанат Бейшенов, отвечая на вопрос, сообщил, что продолжаются строительные работы, однако возникли проблемы с прибытием в Кыргызстан 35 ключевых специалистов из Китая по причине сложившейся ситуации с коронавирусом. Кубатбек Боронов в свою очередь добавил, что и до ситуации с коронавирусом сроки завершения строительства данной автодороги запаздывали на шесть месяцев.

Работа заседания комитета продолжается в режиме "вопрос-ответ".