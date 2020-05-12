Получить разрешение на передвижение в Бишкеке можно онлайн

С сегодняшнего дня руководители организаций и индивидуальные предприниматели, которые работают в разрешенных сферах экономики, могут онлайн получить разрешение на передвижение в Бишкеке. Об этом сегодня, 12 мая, сообщил первый вице-мэр Алмаз Бакетаев.

По его словам, для получения разрешения на работу через интернет необходимо подать заявку на сайте www.312.meria.kg. В случае одобрения электронной заявки, система выдает QR-код, который необходимо распечатать.

Кроме того, разрешение на работу можно оформить, выписав справку с места работы, которую необходимо заверить печатью УНС в районе, где зарегистрировано предприятие.

За вчерашний день районные управления налоговой службы выдали 7881 справку и 561 патент.

Отмечается, что владельцам патента не нужно дополнительно получать справку с налоговой. Патент является одновременно разрешением на передвижение по городу.

Напомним, с 11 мая, в Бишкеке действует карантин в режиме чрезвычайной ситуации. Расширен список предприятий, которым разрешено осуществлять экономическую деятельность. На сегодняшний день на работу выходят примерно 238 тысяч человек в 75 тысячах предприятиях. Из них с 11 мая возобновили работу 3782 предприятия с численностью сотрудников - 11 тысяч 262.