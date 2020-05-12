Парк имени Тулебердиева: От президента скрыли качество дорог? (видео)

Житель Бишкека озаботился тем, как строят дороги в городе. В частности, в своем видеоролике, опубликованном в соцсетях, он продемонстрировал качество дороги возле нового парка имени Чолпонбая Тулебердиева.

По словам автора ролика, не успели положить асфальт на дорогу, как на ней уже стали появляться трещины.

- Это дорога уже стала разваливаться. Ее положили в один слой и у меня вопрос, будет ли вообще второй слой, а если будет, то зачем надо было на ней разметки ставить, - задался он вопросом.

Также житель города обратил внимание на сам парк, некоторую часть которого, по его мнению, скрыли от президента.

- Обратите внимание, в передней части парка поставили скамейки, а в задней их нет. Плюс посмотрите здесь на дорожки в парке, которые также уже разваливаются, - добавил он.

Напомним, ранее с участием президента Сооронбая Жээнбекова в Бишкеке прошло открытие парка имени Чолпонбая Тулебердиева.