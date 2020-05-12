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В Ухане снова начало расти число больных COVID-19

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В материковом Китае за истекшие сутки были зарегистрированы 17 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 и 12 бессимптомных больных, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Из новых заболевших десять заразились внутри страны, пять - в провинции Хубэй. Провинциальный Комитет здравоохранения уточняет, что все пять новых случаев COVID-19 выявлены в Ухане, где впервые была зарегистрирована вспышка коронавируса в декабре прошлого года.

Накануне в Ухане был подтвержден первый с 3 апреля случай заражения коронавирусом. Таким образом, число зараженных в активной форме в Ухане по состоянию на утро понедельника составляет шесть человек, все госпитализированы.

Семь новых случаев COVID-19 - "импортированные" из-за границы (все в автономном районе Внутренняя Монголия). Все 12 бессимптомных случаев зафиксированы внутри страны, 780 бессимптомных носителей коронавируса находятся под наблюдением медиков.

За сутки в стране не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае умерли 4 633 человека, зарегистрировано 82 918 случаев заражения, из них 1 690 - ввезенных из-за границы.

В медучреждениях страны продолжает проходить курс лечения 141 человек, состояние девяти больных оценивается как тяжелое. Излечились и выписаны из больниц более 78 тыс. человек.

На китайских территориях вне материковой части за сутки зафиксированы три новых случая заражения, все - в Гонконге. С декабря прошлого года в трех районах подтверждено 1 532 случая заболевания: в Гонконге - 1 047 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 440 (шесть случаев смерти).

Источник: interfax.ru


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URL: https://www.vb.kg/388006
Теги:
Китай, коронавирус
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