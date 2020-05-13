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В США назвали коронавирус "величайшей катастрофой" в истории страны

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Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси назвала коронавирус "величайшей катастрофой в истории страны", сообщают РИА новости.

"Более 80 тысяч американцев умерли, около 1,4 миллиона заразились. Тридцать три миллиона американцев подали на пособие по безработице. Мы все знаем эти цифры. Мы столкнулись с величайшей катастрофой в истории нашей страны", - сказала Пелоси, выступая с заявлением на своей странице в соцсети.

Она заявила, что предложенный демократами 3-триллионный новый пакет помощи "в основном" построен на четырех предыдущих законопроектах о поддержке экономики.

"Бездействие - это путь, который обойдется дороже всего", - предупредила Пелоси.

Она раскритиковала республиканцев, которые скептически относятся к необходимости тратить столь колоссальные средства с учетом того, что на поддержку экономики было выделено уже три триллиона долларов в прошлом, и местный центробанк - Федеральная резервная система - продолжает кредитовать бизнес.

"Некоторые говорят: давайте, возьмем паузу. Но многие семьи страдают. Голод, оплата за аренду, счета, тяжесть потери работы или трагедия потери любимого человека паузу не берут", - заявила Пелоси.

Как ожидается, палата представителей может проголосовать по новому законопроекту уже в пятницу. Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл выразил скептицизм относительно законопроекта - по его словам, нужен более "узконаправленный" документ.


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URL: https://www.vb.kg/388008
Теги:
парламент, США, коронавирус
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