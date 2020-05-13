В мэрии Бишкека пояснили "низкое" качество дорог возле нового парка

В пресс-службе мэрии Бишкека прокомментировали публикацию VB.KG "Парк имени Тулебердиева: От президента скрыли качество дорог?"

По информации МП "Бишкекасфальтсервис", один слой асфальта был уложен временно.

"Причиной является наблюдение и выявление возможной просадки дорожного основания. Происходит это из-за близкого нахождения к поверхности земли (глубина 1 – 1,5 м) подземных грунтовых вод. После, асфальт на таком участке будет срезан, причина будет устранена и в завершении будет обязательно уложен второй слой. Так как потребуется небольшое количество времени и во избежание ДТП, для комфорта автовладельцев были нанесены дорожные разметки", - говорится в сообщении мэрии.