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В Москве кыргызстанец подвергся нападению преступника

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- Евгений Денисенко
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В Москве задержан приезжий из Ставропольского края России, который нападал с ножом на людей. Одним из пострадавших оказался 56-летний уроженец Кыргызстана, работающий здесь водителем маршрутного такси.

По информации правоохранительных органов, первым пострадал таксист, дожидавшийся клиента, 30-летний ставрополец подошел к автомобилю и потребовал у водителя деньги, а также ключи от машины. Но, получив отказ, набросился на таксиста. Досталось также и прохожему, который вступился за водителя, – злоумышленник ранил его ножом в бедро.

После этого он подбежал к припаркованной недалеко маршрутке, за рулем скоторой сидел уроженец Кыргызстана, и предъявил ему аналогичные требования. А затем вытащил водителя из буса и избил его, после чего убежал.

В тот же день преступник совершил нападение на водителя еще одного автомобиля и ранил его ножом в плечо. Завладев иномаркой, сбил оказавшегося поблизости пешехода и умчался. Но через некоторое время был задержан.

Про него уже известно, что он, приехав из Ставрополья, проживает в Москве. Не имеет работы, ранее судим не был. Но, по предварительным данным, нападения совершал в состоянии наркотического опьянения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Он открыто по трем статьям УК РФ – "Покушение на грабеж", "Умышленное причинение легкого вреда здоровью"и "Применение насилия в отношения представителя власти". У всех пострадавших диагностированы травмы легкие и средней тяжести. Всем им оказана необходимая медицинская помощь.


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URL: https://www.vb.kg/388013
Теги:
нападение, Москва, такси, Мигрант
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