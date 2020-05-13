Военнослужащие и сотрудники МВД получат доплаты за работу в режиме ЧП

Все положенные компенсационные доплаты сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим соответствующих структур, задействованным в мероприятиях по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в период чрезвычайного положения, будут выплачены. Об этом премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев сказал на заседании комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

Отвечая на вопросы депутатов, он отметил, что ранее сказанные им слова на заседании парламента были вырваны из контекста.

- Имеется соответствующий закон, решения Правительства, и мы их выполним. Проблем по данному вопросу нет. Денежные средства имеются, - сказал Абылгазиев.

Он также подчеркнул, что проблем с выплатой пенсий, заработных плат, пособий и других социальных платежей нет.