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Военнослужащие и сотрудники МВД получат доплаты за работу в режиме ЧП

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- Екатерина Улитина
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Все положенные компенсационные доплаты сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим соответствующих структур, задействованным в мероприятиях по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в период чрезвычайного положения, будут выплачены. Об этом премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев сказал на заседании комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

Отвечая на вопросы депутатов, он отметил, что ранее сказанные им слова на заседании парламента были вырваны из контекста.

- Имеется соответствующий закон, решения Правительства, и мы их выполним. Проблем по данному вопросу нет. Денежные средства имеются, - сказал Абылгазиев.

Он также подчеркнул, что проблем с выплатой пенсий, заработных плат, пособий и других социальных платежей нет.


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URL: https://www.vb.kg/388014
Теги:
зарплата, правительство, Кыргызстан, Мухаммедкалый Абылгазиев, коронавирус, МВД
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