Если плохо метут и моют улицы Бишкека. Куда надо звонить?

После отмены в Бишкеке комендантского часа городские службы возобновили ночную мойку улиц. Об этом VB.KG сообщила советник мэра Бишкека по информационной политике Гуля Алмамбетова.

- Глубокой ночью, пока горожане спят, сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" на 11 поливомоечных машинах моют улицы. За ночь мы успеваем совершать более 50 рейсов, - говорит Алмамбетова.

По ее словам, еще до рассвета, в 5 утра, выходят на улицы дворники.

Интересные сегодняшние цифры таковы. Всего в большой семье "Тазалыка" 702 дворника: 180 человек в Первомайском районе, в Ленинском – 179, Октябрьский – 150, Свердловский – 162, в подчиненном мэрии селе Чон-Арык работает 31 дворник.

- Дорогие горожане! Пожалуйста! Оставайтесь дома, берегите себя и своих близких! – призывает Алмамбетова.

Фотофакты с проблемными участками вы можете отправить по WhatsApp напрямую ответственным за ЖКХ заместителям акимов:

- Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) - 0550 997 927;

- Турсалиев Алмаз Джакыпбекович (Октябрьский район) – 0 772 192 074;

- Аскарбеков Мавлян Амангельдиевич (Первомайский район) - 0555 666 096;

- Мырзакматов Садык Токтосунович (Свердловский район) - 0551 571823.

Телефоны абонентских отделов МП "Тазалык": 344753 – Свердловский район, 345041 – Ленинский район, 345113 – Первомайский район, фото и видео на WhatsApp: 0555827028, жители Октябрьского района могут звонить или писать WhatsApp: 0312586050.