Два депутата Жогорку Кенеша решили сдать мандаты. Кто они?

Два депутата Жогорку Кенеша Алмазбек Эргешов и Жаныбек Исаев досрочно прекращают свои депутатские полномочия и сдают мандат. Завтра, 14 мая, их заявления будут рассмотрены на заседании Центральной избирательной комиссии.

Оба депутата пришли в парламент по списку партии "Кыргызстан", оба входят в состав комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству.

Алмазбек Эргешов

Эргешов стал депутатом в ноябре 2016 года. Запомнился инициативой отсрочить введение запрета на праворульные такси, в конце апреля он предложил правительству взять на себя выплаты граждан по госипотеке за месяцы вынужденного карантина.

Биография

Родился 13 декабря 1968 года в городе Бишкек.

Образование высшее. В 1990 году окончил Кыргызский Государственный Национальный университет им. Жусуп Баласагына по специальности "Экономист".

Трудовую деятельность начал в 1993 году Маркетологом в ОсОО "Арууке" (г. Бишкек).

С 1994 г. по 1999 г. занимался предпринимательской деятельностью.

С 2000 г. по 2002 г. директор ТОО "Бахтияр" (г. Актобе, Республика Казахстан).

С 2002 г. по 2004 г. директор ТОО "Сульшер" (г. Актобе, Республика Казахстан).

С 2004 г. по 2005 г. директор ТОО "Союз" (г. Актобе, Республика Казахстан).

С 2005 по 2009 г. директор ТОО "ТД "Пеликан" (г. Алматы, Республика Казахстан).

С 2009 г. по 2013 г. директор ТОО "Содружество 7" (г. Актобе, Республика Казахстан).

С 2013 г. по 2016 г. консультант ТОО "Актеп" (г. Актобе, Республика Казахстан).

С ноября 2016 года по списку политической партии "Кыргызстан" избран депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики VI созыва.

Женат, воспитывает троих детей.

Жаныбек Исаев

Он получил мандат депутата Жогорку Кенеша в июне 2018 года, заняв место Нурланбека Макеева.

Биография:

Родился в 1983 году в г.Нарын.

Образование высшее. Окончил Кыргызско-европейский факультет Кыргызского Национального Университета им. Ж.Баласагына.

С 2004-2006 гг. – генеральный директор ОсОО "Artcas";

С 2006-2004 гг. – менеджер по кадрам ОсОО "Айтолкун";

С июня 2007 г.- октябрь 2007 г. – заместитель директора ОсОО "Альфа Лизинг";

С 2007-2014 гг. – генеральный директор ОсОО "Аю";

С июля 2014г.- сентябрь 2014г. – консультант депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;

С 2014-2018 гг. – советник директора ОсОО "Артезиан".

С июня 2018 года является депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики VI созыва по списку политической партии "Кыргызстан".

Женат, отец троих детей.