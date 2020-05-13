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На братском кладбище Кызыл-Аскер появились новые имена воинов

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- Светлана Лаптева
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На "Братском кладбище Кызыл-Аскер" появились новая табличка с именами умерших от ран и болезней в госпиталях г. Фрунзе во время Великой Отечественной войны. Добавлены имена и фамилии солдат и офицеров, которых ранее там не было.

Много лет представители поискового движения Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" вместе с поисковиками из других стран выбирали данные по документам архивов, выложенных ОБД Мемориал. И столько же времени просили внести эти фамилии на плиты братского захоронения.

- Мы не утверждаем что это все фамилии, которые удалось найти и будем искать дальше. Мы рады, что и горкенеш г Бишкек и посольство России в Кыргызстане выделили средства на ремонт. И сотрудники Бишкекскогоагенства ритуальных услуг провели работы по ремонту, Горсвет установил новые фонари освещения на кладбище, Бишкекзеленхоз высадил туи. Надеемся, что и с поливом будем все в порядке. Теперь объявляем поиск родных бойцов из этого списка. – пояснили поисковики.

По их словам в настоящее время в общем списке 260 фамилий, новых – 23.

Информацию о том, что "на братском кладбище Кызыл-Аскер гораздо больше похороненных, чем значится, и что умерших солдат иногда без имен привозили хоронить прямо с эшелона, который приходил с фронта, а часть раненных отправляли на курорт Иссык-Ата" - несколько лет назад рассказала санитарка эвакогоспиталя г Фрунзе. Сейчас ее уже нет в живых, но для поисковиков ее слова стали отправной точкой для поиска.

Рассказали поисковики также, что в свое время по всему Советскому Союзу государство проводило мероприятия по приведению братских захоронений в надлежащий вид, устанавливали новые памятники. В том числе на братском кладбище в Бишкеке – перенесли захоронение с одного участка на другой, установили две скульптурные композиции, сделали таблички для каждой фамилии захороненного, известные по списку. То есть это уже говорит о том, что количество захороненных и табличек не совпадает. И потому очень сложно понять где находится могила того или иного солдата. Скорее всего они захоронены в братской могиле.

Пока никаких документов о перезахоронении обнаружить не удалось.

В день 9 мая цветы умершим от ран воинам принесли, Посол России в Кыргызстане, Спикер горкенеша, представители Первомайской администрации города.

Цветы на братские могилы воинов в этот день положили на всех братских захоронениях воинов Великой Отечественной войны Кыргызстана: Ош, Джалал-Абад, Кант, Токмок, Иссык-Ата, Ак-Су.


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URL: https://www.vb.kg/388025
Теги:
ВОВ, кладбище, погибшие, Бишкек
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